Nemocnice na Spiši vlani ambulantne ošetrili 327.000 pacientov
Autor TASR
Levoča/Krompachy/Kežmarok 5. februára (TASR) - Nemocnice spišského klastra v roku 2025 ošetrili vyše 327.000 ambulantných pacientov a počet hospitalizácií presiahol hranicu 20.000. Informoval o tom riaditeľ nemocníc v Krompachoch, Kežmarku a Levoči František Lešundák s tým, že do počtu ambulantných výkonov sú zahrnuté aj výkony spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a rehabilitačné služby.
Dominantné postavenie v počte výkonov si udržiava nemocnica v Levoči, kde zaznamenali celkovo takmer 200.000 ambulantných výkonov. „Nasleduje nemocnica v Kežmarku s 82.295 návštevami a nemocnica v Krompachoch, kde evidujeme 45.375 výkonov,“ spresnil Lešundák. Levočská nemocnica má tiež najväčší podiel v lôžkovej starostlivosti, a to na úrovni 44 percent. Tretinu výkonov realizovali v Kežmarku a zvyšok v Krompachoch.
Významnú úlohu v regióne podľa Lešundáka zohrávajú aj pôrodnice v Krompachoch a Kežmarku, ktoré spoločne odviedli 1575 pôrodov. Dynamický nárast zaznamenali operačné sály, kde sa celkový počet výkonov vyšplhal na číslo 6842. „Lídrom v operatíve je kežmarská nemocnica s 2562 zákrokmi. Výrazný podiel na celkovej aktivite tvorí aj jednodňová zdravotná starostlivosť. V tomto segmente taktiež dominuje Kežmarok s 1684 výkonmi,“ dodal riaditeľ.
Pripomenul, že nemocnice spišského klastra sú nielen poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ale aj jedným z najvýznamnejších zamestnávateľov v regióne. „V našich zdravotníckych zariadeniach pracuje celkovo 1197 zamestnancov. Polovicu z nich, celkovo 589 odborníkov, zamestnáva nemocnica v Levoči. V Kežmarku pôsobí 310 a v Krompachoch 298 zamestnancov,“ konkretizuje Lešundák s tým, že pilierom odborného tímu je 399 sestier a pôrodných asistentiek spolu s dvoma stovkami lekárov.
Podľa slov riaditeľa bude aj rok 2026 pre nemocnice strategickým obdobím zameraným na zvyšovanie komfortu pre pacientov a zlepšovanie pracovných podmienok personálu. „Okrem priebežných vylepšení pokračujeme v zásadných rekonštrukciách financovaných z plánu obnovy. Nové stavby, modernizácia a prestavby sú naplánované alebo už prebiehajú vo všetkých troch našich nemocniciach,“ uzatvára Lešundák.
