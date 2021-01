Nemocnice na východe sa chystajú na zhoršený epidemiologický vývoj

Michalovce/Humenné/Spišská Nová Ves 8. januára (TASR) – Nemocnice Svet zdravia na východnom Slovensku sa pripravujú na zhoršený epidemiologický vývoj, špeciálne v košickom regióne. Pre TASR to uviedol hovorca siete nemocníc Tomáš Kráľ s tým, že v Spišskej Novej Vsi sa napríklad tento týždeň podarilo zvýšiť kapacitu covidových lôžok na 94, z toho sú štyri lôžka s umelou pľúcnou ventiláciou a 58 s priamym prívodom kyslíka.



Podľa hovorcu sedem nemocníc spolu disponuje 435 lôžkami, na ktorých je aktuálne 257 pacientov s ochorením COVID-19. Najviac pacientov s týmto ochorením je hospitalizovaných v Michalovciach, a to 65, v Humennom 46 a v Spišskej Novej Vsi 40. Naďalej sú takmer plne obsadené lôžka s umelou pľúcnou ventiláciou.



Na pôde všetkých nemocníc siete Svet zdravia spustili vakcináciu zdravotníkov. „Od stredy do dnešného dňa bolo zaočkovaných 1800 zamestnancov, vďaka čomu sa výrazne zvýši úroveň ich ochrany a bezpečnosti. V očkovacom programe sa bude pokračovať aj na budúci týždeň,“ uviedol Kráľ. Ako dodal, personálna situácia je stabilizovaná a čoraz viac zdravotníkov sa vracia späť z karantény. To podľa jeho slov vytvára kľúčový predpoklad na zvládnutie zhoršeného epidemiologického vývoja v regióne.