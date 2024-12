Nemocnice na Zemplíne pripravili pacientom štedrovečerné menu

Michalovce/Humenné/Vranov nad Topľou 21. decembra (TASR) - Nemocnice v Michalovciach, Humennom a vo Vranove nad Topľou pripravili na vianočné sviatky špeciálne aktivity, ktorými chcú spríjemniť pobyt pacientom. Okrem tematickej výzdoby, koncertov a podujatí čaká pacientov aj slávnostný štedrovečerný jedálny lístok. TASR o tom informovala PR špecialistka Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová.



V michalovskej nemocnici sa snažia pacientov, ktorým to zdravotný stav umožňuje, prepustiť na sviatky domov, aby mohli Vianoce tráviť s rodinou. Sviatočnú atmosféru vytvára vianočná výzdoba vo vestibule nemocnice aj na oddeleniach. "Zamestnanci, dobrovoľníci a často aj pacienti pomáhajú so zdobením stromčekov na jednotlivých oddeleniach. Spoločne dotvárajú rôzne detaily, od samolepiek so zimným motívom až po svetlá v podobe hviezd," uviedla Krejčíová.



Počas decembra v nemocnici organizujú niekoľko tematických podujatí, akými sú napríklad koncert vo vestibule, spievanie kolied na oddeleniach, rozdávanie darčekov alebo ďalšie dobrovoľnícke aktivity.



Na štedrú večeru pripravili špeciálny jedálny lístok. "V tento deň sa bude pacientom, ktorým to zdravotný stav a diétne obmedzenia dovolia, podávať sviatočné jedlo, pričom nebude chýbať tradičná ryba so šalátom, kapustnica, koláč ani ovocie," doplnila Krejčíová.



Nemocnica v Humennom spestrila predvianočné obdobie adventnou kvapkou krvi, návštevou Mikuláša, vianočnými trhmi aj inými dobrovoľníckymi aktivitami. V predvianočnom období sú všetky oddelenia vyzdobené a chodbami znejú koledy. Na adventnom venci umiestnenom v areáli nemocnice každú adventnú nedeľu rozsvietia sviecu.



"Slávnostné sviatočné obdobie, samozrejme, vnímajú a prežívajú aj zdravotníci. Dobrou atmosférou a udržaním čara Vianoc sa snažia chvíle spríjemniť nielen sebe, svojim kolegom, ale najmä pacientom," dodala Krejčíová.



Aj vo Vranove nad Topľou sa zdravotníci postarali o atmosféru Vianoc. Počas celého decembra v nemocnici organizujú niekoľko tematických podujatí, na neurologickom oddelení bude svietiť betlehemské svetlo.



"Zdravotníci v tomto čase nosia vianočné oblečenie a všetko hýri rôznymi farbami a teplom, ktoré pripomína domov. Všetci v nemocnici veria, že aj keď niektorí pacienti nemôžu sviatočné chvíle stráviť s tými najbližšími v pohodlí domova, prinesú takto kúsok Vianoc za nimi, aby sa v tento čas necítili takí osamelí," dodala Krejčíová.