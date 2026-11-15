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Nemocnice si pripomenuli Svetový deň predčasne narodených detí
Od januára do konca októbra tohto roka sa v nitrianskej pôrodnici narodilo 803 detí, z nich 76 prišlo na svet predčasne, informovala nemocnica.
Autor TASR
Nitra/Nové Zámky 15. novembra (TASR) - Zdravotníci z Fakultnej nemocnice Nitra si v nedeľu pripomenuli Svetový deň predčasne narodených detí, ktorý každoročne pripadá na 15. novembra. Od januára do konca októbra tohto roka sa v nitrianskej pôrodnici narodilo 803 detí, z nich 76 prišlo na svet predčasne, informovala nemocnica.
Purpurovú oslavu pripravili aj zdravotníčky z Neonatologickej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch. „Na Slovensku sa každý deň narodí viac ako desať predčasne narodených detí. V našej nemocnici si intenzívnu alebo vysokošpecializovanú starostlivosť každoročne vyžaduje viac ako 300 novorodencov,“ skonštatovalo vedenie nemocnice.
Purpurovú oslavu pripravili aj zdravotníčky z Neonatologickej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch. „Na Slovensku sa každý deň narodí viac ako desať predčasne narodených detí. V našej nemocnici si intenzívnu alebo vysokošpecializovanú starostlivosť každoročne vyžaduje viac ako 300 novorodencov,“ skonštatovalo vedenie nemocnice.