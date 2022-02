Nemocnice spišského klastra sú pripravené pomôcť ľuďom z Ukrajiny

Spišská Nová Ves 25. februára (TASR) – Nemocnice spišského klastra sú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny pripravené poskytnúť lekársku zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu. Spolu s mestami Levoča, Kežmarok a Krompachy sú tiež pripravené pomôcť ukrajinským zdravotníkom a ich rodinným príslušníkom. TASR o tom informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK.



V nemocniciach spišského klastra, ku ktorým patria nemocnica v Levoči, Kežmarku a Krompachoch, evidujú spolu 21 ukrajinských zamestnancov. "Po konzultácii s primátormi Levoče, Kežmarku a Krompách sme pripravení konkrétne pomôcť rodinným príslušníkom našich zamestnancov a pokiaľ by mali záujem zdravotníci z Ukrajiny, sme pripravení sa o nich postarať, zamestnať ich, ubytovať, poskytnúť im stravu, to čo bude potrebné urobiť," uviedol riaditeľ nemocníc spišského klastra František Lešundák.



Pavliková spresnila, že ubytovanie pre zdravotníkov, ktorí by prišli z Ukrajiny, by bolo zabezpečené v Krompachoch v ubytovni, podobne je to v Kežmarku a v Levoči je momentálne prázdna poliklinika, prípadne je možné využiť aj športovú halu.