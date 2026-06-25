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Nemocnice v Bratislave prijali pre vysoké teploty viaceré opatrenia
V Univerzitnej nemocnici Bratislava sú opatrenia proti horúčavám upravené interným dokumentom nemocnice.
Autor TASR
Bratislava 25. júna (TASR) - Nemocnice v Bratislave prijali pre vysoké teploty viaceré opatrenia, nechýba medzi nimi zabezpečenie pitného režimu, klimatizácia či skrátenie pracovného času zamestnancom. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré pre TASR poskytli Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB), Národný ústav detských chorôb (NÚDCH), Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) a Národný onkologický ústav (NOÚ) v Bratislave.
V Univerzitnej nemocnici Bratislava sú opatrenia proti horúčavám upravené interným dokumentom nemocnice. Ten stanovuje zásady zabezpečenia hygienicky vyhovujúcich pracovných podmienok pre všetkých zamestnancov pri dlhodobej práci v záťaži teplom. „Pre pacientov a personál sa zabezpečuje pitný režim. Zamestnanci majú počas mimoriadne teplých dní skrátený pracovný čas, umožnené majú aj prestávky v práci, aby sa mohli ochladiť osprchovaním alebo umytím pokožky chladnou vodou za dodržania kontinuity jednotlivých pracovných činností,“ ozrejmila pre TASR hovorkyňa UNB Eva Kliská.
Prenikaniu priameho slnečného žiarenia na pracovisko sa v nemocnici zabraňuje použitím žalúzií a roliet. Na pracoviskách bez klimatizácie sa zabezpečuje cirkulácia vzduchu pomocou núteného vetrania. „Uvedené sa netýka priestorov, v ktorých sa poskytuje zdravotná starostlivosť (ambulancie, vyšetrovne, zákrokovne a podobne) z dôvodu zvýšenej rýchlosti prúdenia vzduchu v priestore a rizika prenosu mikroorganizmov vzdušnou cestou,“ doplnila hovorkyňa.
Rovnako opatrenia na zmiernenie záťaže vyvolanej horúčavami prijal aj NÚDCH. U pacientov hospitalizovaných na lôžkových pracoviskách personál opakovane sleduje, či sú dostatočne hydratovaní, či majú zabezpečený pitný režim a rovnako sa sleduje aj jeho dodržiavanie. „Pacienti so zavedenými kanylami, napríklad po úrazoch, s bolesťami bruška a podobne dostávajú infúzie, čím sa im zvyšuje venózny príjem tekutín, deti s horúčkami dostávajú chladené infúzie,“ dodala pre TASR hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická. Komunitné miestnosti, tiež herne a jedálne, kde deti trávia čas, sú na väčšine kliník klimatizované. V celej nemocnici sú vymenené okná s tieniacimi žalúziami.
Vedenie nemocnice sa maximálne snaží uľahčiť prácu aj zamestnancom nemocnice pri záťaži v horúčavách. „Zamestnanci majú zabezpečený pitný režim, rovnako aj v rámci zamestnaneckej stravy v jedálni pripravujeme viac nápojov - k dispozícii majú vlažný čaj, citrónovú vodu z odšťavených citrónov, malinovku z džúsových sirupov a iné tekutiny,“ priblížila Kamenická. Okrem toho môžu mať zamestnanci na jednotlivých pracoviskách po dohode s vedúcimi častejšie prestávky.
Podobne k horúčavám pristupuje aj NÚSCH, ktorý má v celom objekte dostupnú klimatizáciu. Klimatizovaná je aj väčšina priestorov pre zamestnancov. „Samozrejmosťou je pitný režim - pre zamestnancov tečúca pitná voda a pre pacientov čaj,“ podotkla pre TASR hovorkyňa NÚSCH Soňa Valášiková.
V NOÚ vedenie nemocnice prispieva zamestnancom na pitný režim, ak sa teplota oficiálne zvýši nad 30 stupňov Celzia. Taktiež umožňuje skrátenú pracovnú dobu na neklimatizovaných pracoviskách, pokiaľ to umožňuje prevádzka, ozrejmila pre TASR PR manažérka internej a externej komunikácie ústavu Zuzana Andrášová.
V Univerzitnej nemocnici Bratislava sú opatrenia proti horúčavám upravené interným dokumentom nemocnice. Ten stanovuje zásady zabezpečenia hygienicky vyhovujúcich pracovných podmienok pre všetkých zamestnancov pri dlhodobej práci v záťaži teplom. „Pre pacientov a personál sa zabezpečuje pitný režim. Zamestnanci majú počas mimoriadne teplých dní skrátený pracovný čas, umožnené majú aj prestávky v práci, aby sa mohli ochladiť osprchovaním alebo umytím pokožky chladnou vodou za dodržania kontinuity jednotlivých pracovných činností,“ ozrejmila pre TASR hovorkyňa UNB Eva Kliská.
Prenikaniu priameho slnečného žiarenia na pracovisko sa v nemocnici zabraňuje použitím žalúzií a roliet. Na pracoviskách bez klimatizácie sa zabezpečuje cirkulácia vzduchu pomocou núteného vetrania. „Uvedené sa netýka priestorov, v ktorých sa poskytuje zdravotná starostlivosť (ambulancie, vyšetrovne, zákrokovne a podobne) z dôvodu zvýšenej rýchlosti prúdenia vzduchu v priestore a rizika prenosu mikroorganizmov vzdušnou cestou,“ doplnila hovorkyňa.
Rovnako opatrenia na zmiernenie záťaže vyvolanej horúčavami prijal aj NÚDCH. U pacientov hospitalizovaných na lôžkových pracoviskách personál opakovane sleduje, či sú dostatočne hydratovaní, či majú zabezpečený pitný režim a rovnako sa sleduje aj jeho dodržiavanie. „Pacienti so zavedenými kanylami, napríklad po úrazoch, s bolesťami bruška a podobne dostávajú infúzie, čím sa im zvyšuje venózny príjem tekutín, deti s horúčkami dostávajú chladené infúzie,“ dodala pre TASR hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická. Komunitné miestnosti, tiež herne a jedálne, kde deti trávia čas, sú na väčšine kliník klimatizované. V celej nemocnici sú vymenené okná s tieniacimi žalúziami.
Vedenie nemocnice sa maximálne snaží uľahčiť prácu aj zamestnancom nemocnice pri záťaži v horúčavách. „Zamestnanci majú zabezpečený pitný režim, rovnako aj v rámci zamestnaneckej stravy v jedálni pripravujeme viac nápojov - k dispozícii majú vlažný čaj, citrónovú vodu z odšťavených citrónov, malinovku z džúsových sirupov a iné tekutiny,“ priblížila Kamenická. Okrem toho môžu mať zamestnanci na jednotlivých pracoviskách po dohode s vedúcimi častejšie prestávky.
Podobne k horúčavám pristupuje aj NÚSCH, ktorý má v celom objekte dostupnú klimatizáciu. Klimatizovaná je aj väčšina priestorov pre zamestnancov. „Samozrejmosťou je pitný režim - pre zamestnancov tečúca pitná voda a pre pacientov čaj,“ podotkla pre TASR hovorkyňa NÚSCH Soňa Valášiková.
V NOÚ vedenie nemocnice prispieva zamestnancom na pitný režim, ak sa teplota oficiálne zvýši nad 30 stupňov Celzia. Taktiež umožňuje skrátenú pracovnú dobu na neklimatizovaných pracoviskách, pokiaľ to umožňuje prevádzka, ozrejmila pre TASR PR manažérka internej a externej komunikácie ústavu Zuzana Andrášová.