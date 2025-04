Nemocnice v Myjave a Považskej Bystrici majú prevádzkovať mestá

Trenčín 1. apríla (TASR) - Krajské nemocnice s poliklinikou (NsP) v Myjave a v Považskej Bystrici majú prejsť do prevádzky samospráv. Návrhy na odovzdanie prevádzky nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) na mestá poslanci v pondelok (31. 3.) schválili napriek výhradám poslanca a primátora Považskej Bystrice Karola Janasa a poslanca za okres Myjava a exprimátora Pavla Halabrína. Návrhy zmlúv sú podľa nich neakceptovateľné.



Zmluvy navrhujú previesť nemocnice do prevádzky miest za jedno eur s tým, že samosprávy zagarantujú udržateľnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti na 30 rokov a zaviažu sa dosiahnuť kladný hospodársky výsledok do konca roka 2030. Zmluvy tiež požadujú nulové záväzky po lehote splatnosti do konca roka 2032 a investície do nemocníc.



Janas potvrdil, že mesto má záujem o prevzatie nemocnice, nie však za podmienok, ktoré navrhuje zmluva, návrh zmluvy považuje za diktát kraja. Na preštudovanie návrhu zmluvy mala radnica podľa neho jeden pracovný deň. Samosprávy majú tiež výhrady voči sankciám za porušenie zmluvy a faktu, že zmluvy nestanovujú prevod majetku na mestá.



„Takto sa seriózne k rokovaniam nepristupuje. Zmluvu sme si nechali externe posúdiť odborníkom na zdravotné právo a dostali sme jednoznačné stanovisko, že takto koncipovaná zmluva je neakceptovateľná,“ zdôraznil Janas s tým, že návrh zmluvy nie je o prevode majetku, v zmluve sa niekoľkokrát píše len o nájme.



Janas a Halabrín navrhli body o odovzdaní prevádzky nemocníc na mestá stiahnuť z rokovania zastupiteľstva. Ich návrhy plénom neprešli. O zmluvách budú ešte rozhodovať mestské zastupiteľstvá. Janas podľa vlastných slov zmluvu v tejto podobe nepodpíše.



Na výhrady samospráv voči zmluvne zakotveným sankciám súvisiacich s majetkom nemocníc predseda TSK Jaroslav Baška zdôraznil, že TSK investoval do nemocníc v Považskej Bystrici a v Myjave milióny eur. Kraj chce preto logicky tieto investície ochrániť. Po pripomienkovaní podľa neho kraj návrh sankcií zmiernil.



„Zmluva o prevode majetku dnes nie je na programe rokovania zastupiteľstva. Je tu zmluva o tom, aby samosprávy zachovali poskytovanie zdravotnej starostlivosti, aby sa nerobili dlhy a aby sa do nemocníc zainvestovalo,“ doplnil Baška.



Návrh zmluvy je podľa neho pripravený dobre, v porovnaní s podmienkami, ktoré obsahovala neúspešná verejná obchodná súťaž, sú podmienky pre samosprávy jednoduchšie. Dodal, že o obsahu zmlúv mestá vedeli od 6. marca a mali 25 dní na ich preštudovanie. Na schválenie zmlúv zastupiteľstvom bolo potrebných 27 hlasov, za napokon hlasovalo 28 poslancov.



TSK vyhlásil koncom januára tohto roka verejnú obchodnú súťaž na nájom troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. O nemocnice v Bojniciach, Považskej Bystrici a Myjave neprejavil v prvom kole záujem žiadny subjekt. Kraj chcel prostredníctvom súťaže nájsť pre svoje nemocnice na prechodné obdobie kvalifikovaného manažéra, ktorý pomôže nemocnice oddlžiť, zabezpečí, aby nerobili ďalšie dlhy, investuje do ich rozvoja a zagarantuje stanovený rozsah zdravotnej starostlivosti.