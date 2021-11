Nemocnice v Prešovskom kraji vyzývajú na riešenie kritickej situácie

V prešovskej nemocnici je hospitalizovaných 203 pacientov s COVID-19



Prešov 15. novembra (TASR) - Riaditelia nemocníc v Prešovskom kraji apelujú na vládu i rezorty zdravotníctva, obrany a financií, aby riešili kritickú situáciu. Urobili tak po pondelkovom rokovaní s vedením Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR už avizovalo, že so starostlivosťou pre pacientov s ochorením COVID-19 majú pomôcť aj špecializované ústavy povedal predseda PSK Milan Majerský.Nemocnice žiadajú ministerstvo financií, aby uvoľnilo finančné prostriedky. Šéf Asociácie nemocníc Slovenska a riaditeľ bardejovskej nemocnice Marián Petko tvrdí, že od júna nemajú uhrádzanú starostlivosť súvisiacu s ochorením COVID-19. Zvážil by tiež, či nie je možné uvoľniť určitý počet lekárov a sestier z rezortu obrany na výpomoc niektorým nemocniciam.Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že situáciu v zdravotníckych zariadeniach v Prešovskom kraji sleduje a prijíma opatrenia. Od pondelka sa do pomoci v súvislosti s poskytnutím lôžok, kde si pacientov stav vyžaduje podporu umelej pľúcnej ventilácie, zapájajú aj špecializované ústavy. MZ SR v spolupráci s PSK vyzýva ľudí, aby sa neodkladne zaočkovali.Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove je aktuálne hospitalizovaných 203 pacientov s ochorením COVID-19. Nemocnica má pre pacientov s ochorením COVID-19 vyčlenených celkovo 249 lôžok, v stredu (10. 11.) ich ešte mala len 160.uviedol pre TASR riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník.Nemocnica eviduje 85 zamestnancov, ktorí mali pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19. Celkovo má viac ako 2600 zamestnancov.