Nemocnice a DSS na Slovensku rušia zákaz návštev

Topoľčany/Nové Zámky 4. júna (TASR) – Vďaka priaznivej epidemiologickej situácii nemocnice od štvrtka povoľujú návštevy na svojich oddeleniach. Zrušenie zákazu návštev už avizovala nemocnica v Topoľčanoch aj Fakultná nemocnica s poliklinikou v Nových Zámkoch.



Pri návšteve nemocníc je však aj naďalej potrebné dodržiavať viaceré opatrenia. „V rovnakom čase je možné pripustiť návštevu maximálne dvoch osôb u pacienta, platí povinnosť nosiť rúško a pri vstupe do budovy si treba vydezinfikovať ruky,“ informovala Jana Fedáková zo spoločnosti ProCare a siete Svet zdravia, ktorá nemocnicu v Topoľčanoch spravuje.



Ako pripomenula, návšteva sa nepovoľuje chorým, podozrivým z ochorenia COVID-19 a osobám v karanténe. „Návštevy sú možné v čase od 14.00 do 16.00 h. Pri vstupe do nemocnice je zavedené triedenie pacientov prostredníctvom osobnej triáže. Zdravotníci verejnosti zároveň bezkontaktne merajú teplotu,“ dodala Fedáková.



Pacienti vo zvolenskej nemocnici môžu prijať návštevu

Nemocnica Zvolen vzhľadom na priaznivý vývoj epidemiologickej situácie v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu opätovne povolila návštevy príbuzných u hospitalizovaných pacientov. Zákaz návštev v nemocnici trval tri mesiace, od 6. marca.



Pacienti môžu prijímať návštevy svojich príbuzných v bežných návštevných hodinách, teda denne od 14.00 do 17.00 h. Musia však dodržať určité stanovené pravidlá.



"Pacienta môžu navštíviť pri jednej návšteve maximálne dve osoby, výnimku môže povoliť primár príslušného oddelenia, napríklad u pacienta v terminálnom štádiu ochorenia. Osoby, ktoré prichádzajú na návštevu, musia mať ochranné rúško, musia absolvovať triáž pri vstupe do pavilónov, vydezinfikovať si ruky alkoholovým dezinfekčným prostriedkom a vypísať anamnestický dotazník," uviedla pre TASR riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá.



Rovnako sú povolené aj návštevy na lôžkových oddeleniach v Nemocnici Krupina, ktorá je vysunutým pracoviskom Nemocnice Zvolen. Obe tieto zariadenia spravuje spoločnosť Agel SK.





V krajských zariadeniach sociálnych služieb opäť povolia návštevy

V zariadeniach sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja (KSK) po takmer troch mesiacoch opäť povolia návštevy. Stane sa tak od pondelka 8. júna, od tohto dňa sa zároveň obnovia aj ambulantné formy pobytu. Informoval o tom vo štvrtok Úrad KSK.



Kraj takto reaguje na uvoľňovanie opatrení zo strany štátu. Návštevy v zariadeniach sociálnych služieb boli zakázané od 12. marca, kedy sa zvyšovalo riziko nákazy novým koronavírusom. "Za posledné týždne sme okrem množstva iných opatrení otestovali aj všetkých zamestnancov, ktorí v týchto zariadeniach pracujú. Nakoľko všetci boli na COVID-19 negatívni a vláda pokračuje v uvoľňovaní opatrení, rozhodli sme sa povoliť klientom návštevy ich blízkych. Keďže ide o rizikovú skupinu obyvateľov, naďalej sme opatrní a návštevy budú zatiaľ možné v exteriéroch zariadení," oznámil predseda KSK Rastislav Trnka.



Klienti mali zároveň počas pandémie obmedzený pohyb mimo zariadení, čím kraj chcel zamedziť šíreniu vírusu a zabezpečiť ochranu ich zdravia. Okrem toho boli pozastavené ambulantné a týždenné formy pobytu. "Spolu s uvoľňovaním opatrení v našich sociálnych zariadeniach umožníme župným zariadeniam obnoviť poskytovanie sociálnych služieb ambulantnou formou, a to od pondelka 8. júna. V prevádzke by tak v priebehu budúceho týždňa mali opäť byť domovy sociálnych služieb Domko v Košiciach a Anima v Michalovciach. Obnovenie poskytovania sociálnych služieb týždennou formou ministerstvo práce nateraz oddialilo," uviedol predseda KSK.



Poskytovanie služieb ambulantnou formou v týchto dvoch zariadeniach sa týka takmer stovky klientov. Košický kraj zároveň otestuje na nový koronavírus všetkých zamestnancov pracujúcich v Domku a v Anime, ktorí zatiaľ PCR testy neabsolvovali.