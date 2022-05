Nemocnice v Trnave a Piešťanoch prejdú procesom oddlženia

Trnava/Piešťany 16. mája (TASR) – Fakultná nemocnica (FN) Trnava a Nemocnica Alexandra Wintera (NAW) Piešťany sú súčasťou skupiny nemocníc, ktoré požiadali o proces oddlženia. Trnavské zariadenie uvádza aktuálny dlh vo výške viac ako 31 miliónov eur a piešťanské vyše troch miliónov eur.



Nemocnice na Slovensku sa mohli uchádzať o oddlženie v hodnote 575 miliónov eur. Rezort zdravotníctva v marci podpísal mandátne zmluvy so zdravotníckymi zariadeniami, ktoré prejavili záujem zúčastniť sa na oddlžení.



FN Trnava skončila podľa informácií hovorcu Mateja Martoviča v roku 2021 v strate 695.865 eur. Z celkového dlhu sú záväzky v lehote splatnosti v sume 11,549 milióna eur a po lehote splatnosti v sume 20,033 milióna eur. NAW podľa námestníka pre ekonomiku Jozefa Gajdaríka má dlh 3,280 milióna eur, ku koncu vlaňajška vykázala zisk vo výške 476.215 eur. "Po oddlžení predpokladáme cudzie zdroje vo výške okolo 2,650 milióna eur," uviedol. FN Trnava výšku dlhu po oddlžení zatiaľ nevie vyčísliť, ako uvádza hovorca, proces oddlženia nemocníc nie je definitívne uzatvorený.



"FN Trnava na zlepšenie situácie rokuje so zdravotnými poisťovňami okolo platieb výkonov, ktoré sú kryté zo zdravotného poistenia," uviedol jej hovorca. Okrem toho otvára nové oddelenia a ambulancie určené aj pre samoplatcov, ako sú ambulancia estetickej dermatológie, fyziatricko-rehabilitačná ambulancia či ambulancia cestovnej medicíny a cudzokrajných chorôb. "Treba však poznamenať, že výdavky nemocnice narastajú v súvislosti s rastom cien energií a celkovou infláciou," doplnil Martovič.



Piešťanská nemocnica stavila rovnako na viaceré opatrenia proti narastaniu dlhu. Ide podľa Gajdaríka o úsporu nákladov na lieky a zdravotnícky materiál, pričom využíva efektívne verejné obstarávanie, tiež unifikáciu používaného zdravotníckeho materiálu. Rovnako realizuje plánovanie neurgentných hospitalizácií pacientov a zavádza nové výkony nehradené zdravotnými poisťovňami. Snaží sa aj o zvýšenie tržieb vo svojich verejných lekárňach a v neposlednom rade sleduje znižovanie spotreby energií inštaláciou novej kotolne, výmenou okien a využívaním alternatívnych zdrojov.



Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) odhadol, že z vyčleneného balíka na oddlženie nemocníc sa vyčerpá okolo 300 miliónov eur. Čo ďalej s dlhmi nemocníc, sa bude podľa jeho slov riešiť po ukončení oddlžovania. Dlh v zdravotníctve na konci minulého roka dosiahol 801,58 milióna eur, najväčšie dlhy majú štátne univerzitné a fakultné nemocnice, a to 718,70 milióna eur.