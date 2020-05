Nemocnice Žilinského kraja zvyšujú počty operačných výkonov

Žilina 21. mája (TASR) – Nemocnice v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) začali v plnom rozsahu objednávať pacientov na plánované operačné výkony a iné zákroky. Súvisí to s postupným uvoľňovaním protipandemických opatrení v krajine. V bežnom režime ordinačných hodín majú fungovať aj všetky ambulancie a mobilné odberové miesta. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.



"So zlepšovaním situácie sa začali nemocnice postupne pripravovať na návrat. V tejto chvíli spúšťajú kompletnú operatívu, obnovujú plánované výkony. Postupne budú nemocnice zvyšovať operačné výkony podľa obsadenosti lôžkových oddelení. V zálohe budú naďalej držať lôžka pre prípadných COVID-19 pacientov," uviedla Remencová.



Predoperačné vyšetrenia má zabezpečovať všeobecný lekár. Zrýchlia sa tak procesy pred nástupom na operáciu. Naďalej platia všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia vrátane vstupných filtrov pred nemocnicami. Podľa Remencovej stále fungujú aj mobilné odberové miesta, ktoré má vytvorené každé ústavné zdravotnícke zariadenie.



Otvorené sú všetky ambulancie v zdravotníckych zariadeniach ŽSK. "Všetky ambulancie majú pracovať v normálnom režime a dodržiavať zvýšený hygienicko-epidemiologický štandard. V tomto by sme chceli apelovať aj na pacientov. V prípade, ak sa im nedostane potrebná zdravotná starostlivosť, aby sa obrátili na náš odbor. Overíme skutkový stav," doplnila riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková.