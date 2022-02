Nemocnici v Skalici komplikuje situáciu nedostatok personálu

Skalica 7. februára (TASR) - Nárast prípadov nákazy infekčnejším variantom nového koronavírusu komplikuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo Fakultnej nemocnici AGEL Skalica. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková.



Pozitívny test na ochorenie COVID-19 má v súčasnosti 66 zamestnancov, z ktorých zdravotné sestry tvoria až 55 percent. "Nedostatok zamestnancov si vyžiadal zlučovanie a zatváranie pracovísk. Väčšina lôžkových oddelení je personálne na hranici prevádzkových možností. Pri lôžkach s pacientami s COVID-19 aktuálne vypomáhajú jedna študentka 5. ročníka medicíny a jedna študentka ošetrovateľstva. Ďalšie výpadky personálu môžu ochromiť fungovanie ešte väčšieho počtu oddelení," uviedla Pavliková.



V tejto chvíli poskytuje nemocnica zdravotnú starostlivosť 36 pozitívnym pacientom na nový koronavírus, žiadny pacient nie je na oddelení akútnej a intenzívnej medicíny vo vážnom stave. "Až 50 percent víkendových príjmov pacientov s COVID-19 tvorili preklady z iných oddelení nemocnice, jeden pacient bol preložený do Trnavy," informoval riaditeľ nemocnice Jakub Rybár.



Najväčšie výpadky personálu eviduje nemocnica na oddeleniach vnútorného lekárstva, anestéziológie a intenzívnej medicíny a oddelení chirurgie. "Rastúci počet ochorení a neprítomnosť zamestnancov nás núti operatívne zlučovať pracoviská a presúvať pacientov. Nie je vylúčené, že ak sa situácia v dohľadnej dobe nestabilizuje, môže byť redukovaná prevádzka ďalších oddelení," doplnil riaditeľ.



Na hranici kapacitných možností dlhodobo pracuje odberová jednotka MOM, ktorú v prvom februárovom týždni navštívilo 1272 žiadateľov o PCR vyšetrenie a ďalších 70 záujemcov o antigénové vyšetrenie. Mobilné odberové miesto je otvorené v pracovné dni od 7.00 do 15.30 h a cez víkendy od 7.00 do 11.00 h.



Prvý februárový týždeň sa dalo zaočkovať vo vakcinačnom centre skalickej nemocnice 308 osôb. "Pre znížený záujem o očkovanie sme od 7. februára zredukovali očkovacie tímy z dvoch na jeden. Očkujú sa dospelí a deti vo veku od 12 rokov. Registrované osoby majú prednosť pred neregistrovanými," uviedol námestník nemocnice Daniel Vidovič.