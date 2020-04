Nemocničná lekáreň v Leviciach obmedzila predaj viacerých liekov

Levice 3. apríla (TASR) – Lekáreň v levickej nemocnici prijala pre pandémiu nového koronavírusu viaceré preventívne opatrenia. Zamerané sú na ochranu zákazníkov, pacientov, ale aj personálu lekárne.



Jedným z nových opatrení je obmedzený vstup do lekárne. "Pacienti sem smú vstupovať len po jednom, s ochranným rúškom alebo inou ochranou tváre. Ďalšou novinkou je dezinfekcia rúk, ktorá sa nachádza pri vstupe, a v tomto období preferujeme bezkontaktné platby," uviedol odborný zástupca lekárne Michal Krammer.



Obmedzil sa tiež predaj niektorých liekov a výživových doplnkov, aby sa k nimi mohol dostať čo najväčší počet ľudí. Zmena nastala aj vo výdaji liekov. "Pacienti sa, prirodzene, snažili predzásobiť, preto sme obmedzili predaj a výdaj niektorých liekov, hlavne antipyretík a protizápalových liekov. Väčšina ľudí s tým nemá žiadny problém, chápu zložitosť situácie," vysvetlil Krammer.



Ako doplnil, najväčší dopyt je po liekoch s obsahom paracetamolu, ďalej sú to produkty na podporu imunity s obsahom vitamínu C, D, zinku, selénu. Výrazný dopyt je tiež po dezinfekčných géloch, roztokoch, rúškach a rukaviciach. "Úplný výpadok majú lieky s obsahom paracetamolu. Ostatné voľnopredajné lieky a doplnky sú zatiaľ na trhu, aj keď nie od konkrétneho výrobcu. Problémom nie je len výpadok výrobcov, ale aj obmedzenie distribučných spoločností s dodávkami voľnopredajného sortimentu," dodal Krammer.