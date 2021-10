Nemocničný areál v Prešove začala obsluhovať nová linka MHD

Prešov 21. októbra (TASR) – Nemocničný areál Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešove začala vo štvrtok obsluhovať nová linka mestskej hromadnej dopravy (MHD). Keďže autobusová linka s číslom 20 zachádza priamo k nemocnici, dostala pomenovanie "špitaľska mapka". V rámci nemocničného areálu pribudnú jej tri nové zastávky, informuje prešovská samospráva na svojej internetovej stránke.



"Do prešovskej nemocnice každý deň prichádzajú stovky ľudí, ktorým chceme prostredníctvom novej linky MHD zjednodušiť prístup do tohto areálu. Peší presun z najbližšej autobusovej zastávky na Hollého ulici a späť spôsoboval komplikácie najmä starším a zdravotne znevýhodneným pacientom," ozrejmila primátorka Andrea Turčanová, pričom podotkla, že nová linka by mohla uľahčiť aj preťaženosti parkovísk v areáli nemocnice.



Nová linka bude premávať počas pracovných dní po okružnej trase Trojica – Na Hlavnej – Grešova – RÚVZ – Onkologický pavilón – Monoblok, Interné oddelenie – Pediatria – Vajanského – Trojica. "Všetky zastávky budú obsluhované midibusom počas pracovných dní medzi 6.00 a 15.30 h v pravidelnom intervale každých 20 minút," doplnila samospráva s tým, že okruh nového spoja s ôsmimi zastávkami má celkovo 4,3 kilometra. Za jeden deň ním prejde 19 spojov, na ktorých sa budú striedať tri vozidlá.



Mesto zároveň upozorňuje, že v súvislosti so zavedením premávky linky č. 20 dôjde aj k úprave cestovných poriadkov liniek č. 41 a 42. Nové cestovné poriadky môže aktuálne verejnosť nájsť na webe mesta.