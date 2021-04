Nemocnicu Bory by mohli kolaudovať v lete na budúci rok

Bratislava 14. apríla (TASR) – Nemocnicu Bory by mohli skolaudovať už na budúci rok. Na stavbe sa realizujú všetky vnútorné práce, ako vzduchotechnika vrátane vykurovacieho a chladiaceho systému, vodovodné rozvody, kanalizácia, potrubná pošta, silnoprúdové rozvody, sadrokartónové priečky či obklady a podlahy. TASR o tom v stredu informovala komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková.



Podľa projektového riaditeľa nemocnice Jána Klimka projekt napreduje podľa plánu. "Každý deň do stavby aktuálne investujeme priemerne sumu 164.000 eur. Spolu ide o 60 miliónov preinvestovaných finančných prostriedkov za rok," uviedol. Práce týkajúce sa technickej infraštruktúry budovy by mali byť ukončené na prelome tohto a budúceho roka.



Počas septembra až októbra by do budúcej nemocnice mala prísť časť medicínskej techniky. Ďalšie medicínske technológie by mali inštalovať od marca budúceho roka. Projektový manažér nemocnice Vladimír Kumičák doplnil, že v októbri 2022 plánujú uviesť do skúšobnej prevádzky prvé nemocničné ambulancie.



Pre personál by mala slúžiť ubytovňa s kapacitou 200 lôžok. Určená je pre sestry, ktoré budú hľadať ubytovanie pri nástupe do práce, ale aj pre lekárov, ktorí budú prichádzať do Bratislavy na školenia a atestácie. Rovnako ju však budú môcť využiť napríklad lekári, ktorí sa budú sťahovať do Bratislavy.



Nemocnica bude mať vyše 400 lôžok. Ročne plánuje uskutočniť 35.000 hospitalizácií a 350.000 ambulantných vyšetrení. Stáť by mala približne 240 miliónov eur. Jej oficiálne otvorenie je naplánované na začiatok roka 2023.