Novú nemocnicu v Banskej Bystrici postavia v areáli Rooseveltovej

Banská Bystrica 13. júna (TASR) - Prvé stavebné práce na novej nemocnici v priestoroch súčasného areálu Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici by sa mali začať koncom roka 2024. V najbližšom období čaká FNsP príprava procesov verejného obstarávania a územného konania, priblížila pre TASR jej hovorkyňa Ružena Maťašeje.



Ozrejmila, že z plánu obnovy sa bude financovať výstavba hrubej stavby novej nemocnice. "Investícia do komplexnej výstavby nemocnice je podľa aktuálne spracovaného stupňa dokumentácie do úrovne full fitout odhadovaná v hodnote približne 450 miliónov eur. Počíta sa s celkovou kapacitou 830 lôžok, pričom 770 bude v novom areáli, zvyšné lôžka patria II. psychiatrickej klinike SZU, ktorá bude naďalej situovaná v starom nemocničnom areáli," vysvetlila Maťašeje.



"Rooseveltova nemocnica pristupuje k príležitosti, ktorú dostala, s obrovským rešpektom. Je nám jasné, že cesta, ktorou sme išli doposiaľ, nebola ľahká, avšak to, čo nás čaká v kontexte prípravných prác, nebude o nič ľahšie. Je to cesta výziev a je našou úlohou urobiť všetko preto, aby sme posunuli nemocnicu ďalej," konštatovala pre TASR riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková s tým, že nová nemocnica je navrhnutá tak, aby zahŕňala trendy poskytovania zdravotnej starostlivosti v 21. storočí.



Podľa Maťašeje výstavba poskytovanie zdravotnej starostlivosti neobmedzí. Lôžková a poliklinická časť, urgentný príjem a operačné sály budú v plnej prevádzke až do odovzdania novej stavby. Mierne sa skomplikuje len logistika a prístup do areálu. Výstavba bude zahŕňať stavbu hlavnej budovy nemocnice, budovu infekčných disciplín a technických prevádzok.



"Základnou myšlienkou celého nami pripravovaného projektu je centralizácia zdravotníckych prevádzok do funkčného celku s optimalizáciou väzieb zdravotníckej starostlivosti, pohybu pacientov, personálu, prevádzkových tokov v oblasti zásobovania nemocnice a k tomu potrebný a nevyhnutný rozvoj technického zázemia a infraštruktúry. Centrom pozornosti sa stane pacient, jeho zdravie, bezpečnosť a pohodlie," zdôraznila Lapuníková.



Podľa primátora Banskej Bystrice Jána Noska ide o najväčšiu investíciu v histórii mesta pod Urpínom. Riaditeľka, jej tím a zamestnanci magistrátu na príprave tohto projektu participujú takmer už dva roky. "Mesto bude naďalej poskytovať maximálnu súčinnosť, aby sa celý projekt vydaril," dodal Nosko na sociálnej sieti.



Nemocnica sa v uplynulých rokoch pokúšala o rekonštrukciu. Vláda v pondelok (12. 6.) schválila jej projekt výstavby novej modernej nemocnice v priestoroch súčasného areálu po tom, ako sa z financií plánu obnovy upustilo od postavenia bratislavskej nemocnice Rázsochy.