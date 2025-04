Nemocnicu vo Vranove zrekonštruovali, ľudia môžu darovať krv

Vranov nad Topľou 4. apríla (TASR) - V Nemocnici vo Vranove nad Topľou v piatok po rozsiahlej rekonštrukcii otvorili zmodernizované priestory darcovského centra. Úpravy priniesli darcom krvi komfortnejšie zázemie aj novinku v podobe odberov krvnej plazmy. Ako TASR informoval hovorca Penta Hospitals SK Tomáš Kráľ, do opráv takmer investovali 125.000 eur.



Rekonštrukcia darcovského centra trvala tri mesiace a zahŕňala kompletnú zmenu dispozičného riešenia vrátane premiestnenia krvnej banky a skladových priestorov. V rámci stavebných úprav boli osadené nové stropy, podlahy, elektroinštalácia a zároveň bol zavedený nový vyvolávací a monitorovací systém.



„Rekonštrukcia bola nevyhnutná pre zvýšenie komfortu našich darcov a efektivity celého procesu. Preškolili sme aj náš personál, aby vedel pracovať s novými systémami,“ uviedol riaditeľ nemocnice Jaroslav Marčišin.



Aj napriek rekonštrukčným prácam v minulom roku zaznamenalo darcovské centrum 12-percentný nárast počtu darcov. Evidujú aj rastúci počet prvodarcov, ktorých bolo taktiež viac o 12 percent ako v minulom roku.



Okrem vynovených priestorov prináša darcovské centrum i novinku v podobe plazmaferézy, teda odberu krvnej plazmy. „Krvná plazma má nenahraditeľné miesto v liečbe pacientov s poruchami zrážania krvi, ťažkými popáleninami či rôznymi autoimunitnými a nádorovými ochoreniami. Okrem toho je plazma kľúčovým komponentom pri výrobe liekov, ktoré sú pri niektorých ochoreniach veľmi dôležité a môžu zachrániť alebo zmeniť život pacientov,“ povedal primár hematologicko-transfuziologického oddelenia Kamil Diľ.



Lekárka z interného oddelenia nemocnice Lucia Kupová uviedla, že naň prijali pacienta so známkami poškodenia pečene a obličiek. Príčinou tohto stavu bola intoxikácia raritnou hubou kapucňovkou. „Vzhľadom na zriedkavosť ochorenia už samotný diagnostický proces intoxikácie vyžadoval spoluprácu viacerých pracovísk. V rámci liečby obličkového poškodenia bola nevyhnutná akútna hemodialýza pacienta, no ďalší priebeh hospitalizácie bol komplikovaný rozvojom autoimunitného ochorenia, syndrómom Guillain-Barré. Liekom voľby tohto ochorenia je podávanie imunoglobulínov - derivátov krvnej plazmy,“ objasnila Kupová s tým, že hospitalizácia pacienta trvala šesť mesiacov a boli podané dva cykly imunoglobulínov.



Darovanie celej krvi alebo len krvnej plazmy má svoje špecifiká. Odber celej krvi trvá väčšinou do desiatich minút. Následne sa krv spracováva na jednotlivé zložky. Krvná plazma sa odoberá plazmaferézou, kde sa počas odberu oddeľuje krvná plazma od ostatných zložiek krvi a tie sa vracajú darcovi do tela. Celý odber trvá dlhšie, až 45 minút, ale naproti tomu od darovania celej krvi môže prebiehať častejšie. Maximálne však každé dva týždne. „Každá darovaná jednotka krvi môže zachrániť až tri ľudské životy, pretože sa môže rozdeliť na tri časti - červené krvinky, krvné doštičky a krvnú plazmu,“ dodal Diľ.