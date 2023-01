NENATANKUJETE: Benzínku na odpočívadle Hrádok zatvoria na 1 deň

Hrádok 9. januára (TASR) – Čerpacia stanica na diaľnici D1 na odpočívadle Hrádok v smere od Trnavy do Žiliny bude v utorok (10. 1.) úplne zatvorená. Informovala o tom hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.



Dôvodom je podľa nej rekonštrukcia čerpacej stanice. Čerpacia stanica bude v utorok 10. januára úplne zatvorená od 8.00 do 18.00 h, nebude možný predaj pohonných látok ani žiadneho tovaru.



"Od 10. januára po 18.00 h až do 28. apríla do 8.00 h bude predaj pohonných látok aj ostatných tovarov zabezpečený v dočasných predajných kontajneroch, premávka v areáli bude mierne obmedzená. V piatok 28. apríla od 8.00 do 18.00 h bude čerpacia stanica opäť úplne zatvorená a po 18.00 h už bude plne k dispozícii motoristom v novom šate," doplnila Žravčáková.