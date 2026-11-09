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NEODLETEL DO AFRIKY: Bocian v Bežovciach má vážny problém
Na podnet miestnych obyvateľov sa odborníci pokúsili bociana opakovane odchytiť, naposledy 2. novembra. Odchyt však nebol úspešný, keďže vták zakaždým odletel.
Autor TASR
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Bežovce 9. novembra (TASR) - V katastri obce Bežovce v okrese Sobrance sa zdržiava bocian, ktorý na zimu neodletel do Afriky. Napriek zvesenému pravému krídlu je schopný samostatne si zabezpečovať potravu aj lietať. Ako TASR informovali zo Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Vihorlat, pravidelne ho monitorujú. Obyvateľov vyzývajú, aby ho nevyrušovali a nepokúšali sa ho prikrmovať.
Na podnet miestnych obyvateľov sa odborníci pokúsili bociana opakovane odchytiť, naposledy 2. novembra. Odchyt však nebol úspešný, keďže vták zakaždým odletel. Ďalšie pokusy by mu podľa ochranárov spôsobovali len zbytočný stres. „Podľa nášho pozorovania je tento bocian samostatný - sám si zaobstaráva potravu, čistí si perie a je schopný letu,“ uviedli pracovníci CHKO Vihorlat. Presnú príčinu zveseného pravého krídla nepoznajú. Predpokladajú, že bocian nemá dostatok síl na migráciu do Afriky. V miestnych podmienkach je napriek tomu schopný fungovať.
Ochranári zároveň upozorňujú, že zimovanie bocianov na Slovensku je v posledných rokoch čoraz bežnejším javom. V prípade jedinca v Bežovciach preto odporúčajú ponechať ho v prirodzenom prostredí. Ľudia by ho nemali plašiť, aby zbytočne nestrácal energiu potrebnú počas chladných dní. Nevhodné je aj prikrmovanie ľudskou stravou, ktorá mu môže uškodiť. „Uvedomujeme si, že verejnosť má o osud bociana obavy, avšak je potrebné brať do úvahy prirodzené zákonitosti prírody. Aj v divokej prírode sa bežne vyskytujú jedince s určitým hendikepom,“ uviedli ochranári.
Ak by sa zdravotný stav bociana zhoršil, napríklad by nevládal odletieť alebo vykazoval ďalšie známky zranenia, obyvatelia by sa ho nemali pokúšať odchytiť sami. Kontaktovať môžu pohotovostnú službu Správy CHKO Vihorlat.
Na podnet miestnych obyvateľov sa odborníci pokúsili bociana opakovane odchytiť, naposledy 2. novembra. Odchyt však nebol úspešný, keďže vták zakaždým odletel. Ďalšie pokusy by mu podľa ochranárov spôsobovali len zbytočný stres. „Podľa nášho pozorovania je tento bocian samostatný - sám si zaobstaráva potravu, čistí si perie a je schopný letu,“ uviedli pracovníci CHKO Vihorlat. Presnú príčinu zveseného pravého krídla nepoznajú. Predpokladajú, že bocian nemá dostatok síl na migráciu do Afriky. V miestnych podmienkach je napriek tomu schopný fungovať.
Ochranári zároveň upozorňujú, že zimovanie bocianov na Slovensku je v posledných rokoch čoraz bežnejším javom. V prípade jedinca v Bežovciach preto odporúčajú ponechať ho v prirodzenom prostredí. Ľudia by ho nemali plašiť, aby zbytočne nestrácal energiu potrebnú počas chladných dní. Nevhodné je aj prikrmovanie ľudskou stravou, ktorá mu môže uškodiť. „Uvedomujeme si, že verejnosť má o osud bociana obavy, avšak je potrebné brať do úvahy prirodzené zákonitosti prírody. Aj v divokej prírode sa bežne vyskytujú jedince s určitým hendikepom,“ uviedli ochranári.
Ak by sa zdravotný stav bociana zhoršil, napríklad by nevládal odletieť alebo vykazoval ďalšie známky zranenia, obyvatelia by sa ho nemali pokúšať odchytiť sami. Kontaktovať môžu pohotovostnú službu Správy CHKO Vihorlat.