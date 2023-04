Neonatológia v Žiline získala prístroj na diagnostiku ochorení srdca

Žilina 6. apríla (TASR) - Oddelenie neonatológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline získalo nový prenosný elektrokardiografický prístroj. Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej umožňuje benefit vo forme bezdrôtového prenosu zdravotníkom robiť veľmi dôležité vyšetrenie u novorodencov aj priamo v inkubátore.



Primárka novorodeneckého oddelenia FNsP Žilina Katarína Jackuliaková doplnila, že vyšetrenie je neinvazívne, rýchle, no presné. "Takže je pre nás veľkým pomocníkom pri včasnom záchyte možných srdcových ochorení. V pôrodnici realizujeme hneď po narodení základný novorodenecký skríning, následne počas hospitalizácie novorodeniatka kontrolujeme každý deň. Ak odhalíme akúkoľvek odchýlku, ktorá by mohla naznačovať poruchu srdiečka, vieme zrealizovať EKG aj u najmenších bábätiek," priblížila.



Prenosný elektrokardiograf odosiela namerané údaje do počítača v reálnom čase, odkiaľ dokáže lekár vyhodnotiť viaceré parametre funkcie srdca. "V žilinskej pôrodnici realizujú neonatológovia tiež základnú echokardiografiu pomocou ultrasonografického prístroja. Pri náleze vyšetrí dieťa lekár špecialista – detský kardiológ, ktorý rozhodne o závažnosti a spôsobe liečby prípadného ochorenia," uviedla hovorkyňa nemocnice.



Podľa Jackuliakovej prevažujú u novorodencov so srdcovými chybami vrodené ochorenia. Väčšinu z nich dokáže odhaliť prenatálna diagnostika. "V pôrodnici sa najčastejšie stretávame so šelestom. Ale nemusí hneď znamenať závažné postihnutie a dokonca ani nemusí ísť o srdcovú chybu," doplnila s tým, že medzi symptómy ochorení srdca u novorodencov môže patriť aj zrýchlené dýchanie, odmietanie jedla, modré pery, sliznice úst či zvýšené potenie.



Nový prenosný elektrokardiografický prístroj venovali novorodeneckému oddeleniu FNsP v Žiline manželia Ivana a Martin Čerňanovci.