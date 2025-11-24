< sekcia Regióny
Neoprávnene zadovažoval a distribuoval drogy. Muža z Trenčína obvinili
Obvinený pervitín prechovával vo svojom byte a v garáži.
Autor TASR
Trenčín 24. novembra (TASR) - Trenčiansky policajný vyšetrovateľ obvinil 55-ročného muža z drogového zločinu. V Trenčíne si neoprávnene zadovažoval metamfetamín a následne ho distribuoval. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Obvinený pervitín prechovával vo svojom byte a v garáži. Pomocou vopred pripravených pomôcok si drogu delil na menšie dávky, ktoré následne distribuoval po predchádzajúcej telefonickej dohode alebo prostredníctvom mobilných komunikačných aplikácií.
Počas domovej prehliadky zaistili policajti viaceré stopy. Našli plastové vrecko s tlakovým uzáverom obsahujúce biely kryštalický materiál. Expertíza potvrdila prítomnosť metamfetamínu v množstve, ktoré je pri bežnom spôsobe užívania schopné ovplyvniť psychiku konzumenta. Rovnako polícia zaistila zatavenú plastovú injekčnú striekačku, obsahujúcu kryštalický materiál s preukázaným obsahom metamfetamínu. Celkovo išlo asi o 70 dávok.
Obvinenému obmedzili osobnú slobodu a po vykonaní potrebných procesných úkonov ho umiestnili do cely policajného zaistenia. Obvinený bol za podobnú trestnú činnosť v minulosti už právoplatne odsúdený. Vyšetrovateľ spracoval podnet na väzobné stíhanie, s ktorým sa súd stotožnil.
Obvinený pervitín prechovával vo svojom byte a v garáži. Pomocou vopred pripravených pomôcok si drogu delil na menšie dávky, ktoré následne distribuoval po predchádzajúcej telefonickej dohode alebo prostredníctvom mobilných komunikačných aplikácií.
Počas domovej prehliadky zaistili policajti viaceré stopy. Našli plastové vrecko s tlakovým uzáverom obsahujúce biely kryštalický materiál. Expertíza potvrdila prítomnosť metamfetamínu v množstve, ktoré je pri bežnom spôsobe užívania schopné ovplyvniť psychiku konzumenta. Rovnako polícia zaistila zatavenú plastovú injekčnú striekačku, obsahujúcu kryštalický materiál s preukázaným obsahom metamfetamínu. Celkovo išlo asi o 70 dávok.
Obvinenému obmedzili osobnú slobodu a po vykonaní potrebných procesných úkonov ho umiestnili do cely policajného zaistenia. Obvinený bol za podobnú trestnú činnosť v minulosti už právoplatne odsúdený. Vyšetrovateľ spracoval podnet na väzobné stíhanie, s ktorým sa súd stotožnil.