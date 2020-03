Neplánované zastupiteľstvo bude v špeciálnom bezpečnostnom režime

Košice 25. marca (TASR) – Neplánované štvrtkové (26. 3.) zasadnutie košického mestského zastupiteľstva (MsZ) sa bude pre situáciu týkajúcu sa nového koronavírusu konať v špeciálnom bezpečnostnom režime. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke. Okrem iného každému, kto sa na rokovaní zúčastní – vrátane verejnosti, zmerajú telesnú teplotu. Zasadnutie by malo trvať najviac 45 minút.



Poslanci, starostovia, zástupcovia mestských podnikov, médiá a verejnosť môžu prísť na magistrát výlučne cez hlavný vchod v čase medzi 8.30 a 9.00 h. „Celková kapacita rokovacej sály je pripravená maximálne pre 100 ľudí v prípade, ak sa zúčastnia všetci pozvaní a zároveň tam príde až 30 občanov z radov verejnosti,“ uvádza magistrát s tým, že rokovacia miestnosť sa bude od 6.30 h dezinfikovať.



Všetci prítomní poslanci nad 50 rokov dostanú po vstupe do budovy respirátory. Mesto pripomína, že pre všetkých poslancov platí povinnosť rovnako ako pre ďalších ľudí v sále mať po celý čas rokovania na tvári rúško alebo respirátor a na rukách ochranné gumené rukavice. Tie každý dostane po príchode do budovy.



Poslanci sa posadia do väčšieho počtu radov ako doteraz, a to takzvaným šachovnicovým spôsobom. „Každý z poslancov bude mať premiérovo aj svoj vlastný mikrofón,“ dodáva magistrát.



Ako ďalej uvádza, od účastníkov MsZ budú zbierať osobné údaje z občianskeho preukazu, a to z dôvodu prípadného epidemiologického šetrenia. „Každý občan musí rešpektovať v rokovacej sále pokyny zamestnancov mestskej polície a zamestnancov magistrátu mesta Košice. Z bezpečnostných dôvodov žiadame občanov, aby sa počas rokovania MsZ čo najmenej pohybovali mimo svojho určeného miesta,“ vysvetľuje mesto s tým, že ak niekto počas rokovania bude chcieť odísť z budovy magistrátu, nebude do nej opätovne vpustený.



Primátor mesta Jaroslav Polaček adresoval poslancom MsZ list, v ktorom ich žiada o účasť na štvrtkovom rokovaní a konštruktívnu atmosféru. „Keďže Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) odporučil vedeniu mesta, aby zastupiteľstvo trvalo maximálne 45 minút, zostáva mi dúfať, že sa zmestíme do tohto časového rámca,“ uviedol v liste.