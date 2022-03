Jaslovské Bohunice poskytli bývanie Ukrajincom na úteku pred vojnou

Jaslovské Bohunice/Trnava 22. marca (TASR) – Päť desiatok ukrajinských utečencov je v súčasnosti ubytovaných v obecnej ubytovni v Jaslovských Bohuniciach pri Trnave. Je medzi nimi aj skupina 20 sluchovo postihnutých, nepočujúcich rodičov s počujúcimi deťmi. Podľa koordinátorky pomoci Dany Halaškovej sa obec snaží poskytnúť im zázemie a nájsť pre nich aj pracovné uplatnenie.



„Naša ubytovňa nebola pripravená na bývanie celých rodín. Museli sme zadovážiť vybavenie, v čom nám vo veľkej miere pomohli naši občania. Darovali od mikrovlniek až po základné potraviny všetko, čo sme ubytovaným dali k dispozícii,“ uviedla pre TASR. Teraz si tam sami varia i pečú, bohunické spolky im zase ponúkajú domácky pripravené slovenské jedlá. Obecné zastupiteľstvo by sa podľa slov Halaškovej malo na svojom rokovaní zaoberať otázkou, aké pracovné pozície vytvoriť pre sluchovo postihnutých Ukrajincov, ponúkne im pravdepodobne možnosť podieľať sa úprave obce.



Pri ubytovávaní sluchovo postihnutých spolupracovali so Slovenským zväzom posunkujúcich (SZP). Podľa jeho predsedu Jaroslava Cehlárika zväz vytvoril krízový tím. „Dobrovoľníci pomáhajú na hraniciach, riešime ubytovanie, aby naši Ukrajinci nabrali sily a išli ďalej do iných krajín, pokiaľ chcú. Mnohí však chcú zostať na Slovensku, tak riešime ich bývanie a zabezpečenie stravy. Možnosti sú však obmedzené,“ uviedol Cehlárik pre TASR.



V rámci Trnavského kraja spolupracuje SZP s Trnavskou asociáciou sluchovo postihnutých, ktorá tiež pomáha s ubytovaním. „Podarilo sa zohnať v Cíferi, to je však len do konca marca. Ďalej v Jaslovských Bohuniciach, Galante, Dunajskej Strede, tiež v Bratislave a Senci, už je to spolu 80 nepočujúcich Ukrajincov a Ukrajiniek s deťmi. Pomáhame im vo všetkom, čo sa dá,“ uviedol predseda SZP. Pomoc zahŕňa asistovanie na cudzineckej polícii, ubytovanie, prácu, zaradenie detí do škôl, zháňanie oblečenia. „Komunikujeme spolu v posunkovom jazyku,“ dodal.



Ako informoval Cehlárik, na sobotu (26. 3.) o 14.00 h je do Trnavy do priestorov Trnavského spolku nepočujúcich na Ulici Konštantína Čulena zvolané prvé veľké stretnutie nepočujúcich utečencov z Ukrajiny. Zväzu v procese prijímania utečencov chýba podľa slov Cehlárika centrálna koordinácia. „Aby sa pre sluchovo postihnutých určilo jedno miesto, kam by mohli ísť a získať potrebnú pomoc,“ doplnil.