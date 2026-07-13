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BLESKOVÁ AKCIA: Polícia v Piešťanoch zastavila ďalších opitých vodičov
Policajti vykonali od 5.30 do 7.30 h 649 dychových skúšok a osem testov na drogy.
Autor TASR
Piešťany 13. júla (TASR) - Polícia zastavila v pondelok počas rannej akcie v Piešťanoch a okolitých obciach piatich opitých vodičov. Štyria nafúkali do jedného promile, jeden mal 1,23 promile alkoholu. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.
Policajti vykonali od 5.30 do 7.30 h 649 dychových skúšok a osem testov na drogy. „Drogtesty boli všetky negatívne, avšak z ciest museli okamžite vyradiť piatich nezodpovedných vodičov pod vplyvom alkoholu,“ priblížili policajti.
Najvyššiu hodnotu namerali 45-ročnému vodičovi v obci Ratnovce. „Dopustil sa trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Obmedzili ho na osobnej slobode a hrozí mu trest odňatia slobody až na jeden rok,“ dodali.
Policajti zistili celkovo 19 dopravných priestupkov, z ktorých 15 vyriešili blokovou pokutou na mieste.
Policajti vykonali od 5.30 do 7.30 h 649 dychových skúšok a osem testov na drogy. „Drogtesty boli všetky negatívne, avšak z ciest museli okamžite vyradiť piatich nezodpovedných vodičov pod vplyvom alkoholu,“ priblížili policajti.
Najvyššiu hodnotu namerali 45-ročnému vodičovi v obci Ratnovce. „Dopustil sa trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Obmedzili ho na osobnej slobode a hrozí mu trest odňatia slobody až na jeden rok,“ dodali.
Policajti zistili celkovo 19 dopravných priestupkov, z ktorých 15 vyriešili blokovou pokutou na mieste.