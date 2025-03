NEPOUČITEĽNÍ: Polícia zastavila ďalších vodičov, ktorí nafúkali

Prešov 17. marca (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 42-ročnú ženu z okresu Sabinov a 45-ročnú Prešovčanku. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



Ako uviedla, 42-ročná žena vo štvrtok (13. 3.) podvečer viedla osobné vozidlo po obci Brezovička, pričom predbiehala nákladné motorové vozidlo do ktorého narazila.



"Na mieste dopravnej nehody nezotrvala, pokračovala v jazde ďalej. V zákrute zišla mimo cesty, v dôsledku čoho narazila do oplotenia dvoch rodinných domov. Náraz poškodil aj plynovú rozvodňu. Pri dopravnej nehode bol zranený aj deväťročný spolujazdec, ktorý utrpel ťažké zranenia," povedala Ligdayová s tým, výsledok dychovej skúšky u ženy dosiahol takmer 1,8 promile. Vodička bola umiestnená do cely policajného zaistenia. Prípadom sa zaoberá poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu v Prešove.



Aj 45-ročná Prešovčanka bola obvinená z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, ktorého sa dopustila taktiež vo štvrtok popoludní. "S osobným vozidlom jazdila nekoordinovane po ulici Obrancov mieru v Prešove, a tak bola policajnou hliadkou zastavená a podrobená kontrole. Žena bola okrem iného podrobená aj dychovej skúške, jej výsledok presiahol 1,3 promile," priblížila Ligdayová s tým, že aj táto žena bola umiestnená do cely policajného zaistenia.