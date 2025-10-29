< sekcia Regióny
NEPOUČITEĽNÝ: Muž šoféroval s 3,79 promile a s doživotným zákazom
Políciu kontaktovala vodička, ktorá si všimla, že muž náhle zastavil uprostred cesty v Modranke.
Autor TASR
Trnava 29. októbra (TASR) - Policajti sa v trnavskej mestskej časti Modranka zaoberali prípadom 56-ročného vodiča, ktorý si sadol za volant pod vplyvom alkoholu a doživotným zákazom šoférovania. Čelí obvineniu z prečinov ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a marenia výkonu úradného rozhodnutia. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Políciu kontaktovala vodička, ktorá si všimla, že muž náhle zastavil uprostred cesty v Modranke. „Žena mala obavy o zdravie vodiča, preto otvorila dvere jeho auta. Vzápätí si však uvedomila, že vodič je pravdepodobne pod vplyvom alkoholu, preto mu zabránila v ďalšej jazde,“ priblížili policajti.
Po príchode na miesto podrobili muža dychovej skúške, pri ktorej nafúkal 3,79 promile. „Následnou lustráciu navyše zistili, že muž má právoplatne uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá na doživotie,“ dodali.
