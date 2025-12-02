Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 2. december 2025Meniny má Bibiana
< sekcia Regióny

NEPOUČITEĽNÝ TRAKTORISTA: Opäť nafúkal, muži zákona ho šupli do cely

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Hliadka vodiča kontrolovala na ceste III/1951, policajti zistili, že 49-ročný vodič viedol traktor napriek tomu, že má zadržaný vodičský preukaz za jazdu pod vplyvom alkoholu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Zubák 2. decembra (TASR) - Policajná hliadka z Púchova kontrolovala v sobotu (29. 11.) v obci Zubák v Púchovskom okrese vodiča poľnohospodárskeho traktora. Jazdil v čase zákazu a pod vplyvom alkoholu. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Hliadka vodiča kontrolovala na ceste III/1951, policajti zistili, že 49-ročný vodič viedol traktor napriek tomu, že má zadržaný vodičský preukaz za jazdu pod vplyvom alkoholu. Vodič absolvoval dychovú skúšku, ktorá sa skončila s výsledkom 1,85 promile alkoholu v dychu.

„Po vykonaní procesných úkonov bol obmedzený na osobnej slobode a následne bol umiestený do cely policajného zaistenia. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu Považská Bystrica mu vzniesol obvinenie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ doplnila hovorkyňa.

.

Neprehliadnite

Prezident zablahoželal veteránovi Tvarožkovi k 100. narodeninám

Mimoriadna schôdza k odvolávaniu J. Ráža nebude

Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne

KOVAĽOVÁ: Jedným odberom krvi sa dajú zachrániť až tri životy