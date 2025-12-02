< sekcia Regióny
NEPOUČITEĽNÝ TRAKTORISTA: Opäť nafúkal, muži zákona ho šupli do cely
Hliadka vodiča kontrolovala na ceste III/1951, policajti zistili, že 49-ročný vodič viedol traktor napriek tomu, že má zadržaný vodičský preukaz za jazdu pod vplyvom alkoholu.
Autor TASR
Zubák 2. decembra (TASR) - Policajná hliadka z Púchova kontrolovala v sobotu (29. 11.) v obci Zubák v Púchovskom okrese vodiča poľnohospodárskeho traktora. Jazdil v čase zákazu a pod vplyvom alkoholu. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Hliadka vodiča kontrolovala na ceste III/1951, policajti zistili, že 49-ročný vodič viedol traktor napriek tomu, že má zadržaný vodičský preukaz za jazdu pod vplyvom alkoholu. Vodič absolvoval dychovú skúšku, ktorá sa skončila s výsledkom 1,85 promile alkoholu v dychu.
„Po vykonaní procesných úkonov bol obmedzený na osobnej slobode a následne bol umiestený do cely policajného zaistenia. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu Považská Bystrica mu vzniesol obvinenie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ doplnila hovorkyňa.
