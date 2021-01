NEPOUČITEĽNÝ: Kamionista tretíkrát jazdil pod vplyvom alkoholu

Bratislava 8. januára (TASR) – Polícia zadržala maďarského kamionistu, ktorého kontrolovala na výjazde z hraničného priechodu Čunovo – Rajka v smere do Bratislavy. Šofér čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V dychu mu namerali 0,56 mg/l alkoholu (1,17 promile). Ide pritom už o tretí zaevidovaný prípad, keď jazdil pod vplyvom alkoholu. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave.



"Za zistený alkohol do 0,50 mg/l (1,04 promile) v dychu mu boli uložené v auguste roku 2019 a v novembri 2020 blokové pokuty v celkovej výške 1150 eur," spresnila polícia. Maďarského vodiča polícia na základe zistených informácií obmedzila na osobnej slobode a eskortovala na príslušné policajné oddelenie. Po vznesení obvinenia bol umiestnený do cely policajného zaistenia.