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Nepoznáte ho? Muž vybral z cudzej karty hotovosť, pátrajú po ňom

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Snímka hľadanej osoby. Foto: FB Polícia SR - Bratislavský kraj

Polícia vyzvala občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti, pohybu alebo pobytu osoby, aby ich oznámili.

Autor TASR
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Bratislava 8. júna (TASR) - Bratislavskí policajti pátrajú po páchateľovi, ktorý zo zaparkovaného auta pred veľkoobchodom s potravinami v Ivanke pri Dunaji odcudzil kabelku a následne platobnou kartou neoprávnene vybral hotovosť v celkovej výške 580 eur. Na verejnosť sa obracajú so žiadosťou o pomoc. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografie muža.

Polícia vyzvala občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti, pohybu alebo pobytu osoby, aby ich oznámili na čísle 158, osobne na policajnom oddelení alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti.

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