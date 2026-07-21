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Nepoznáte ho? Muž zrazil cyklistu a ušiel, ten zraneniam podľahol

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Snímka hľadanej osoby. Foto: FB Polícia SR - Bratislavský kraj

Polícia žiada verejnosť o pomoc v súvislosti s vyšetrovaním okolností dopravnej nehody.

Autor TASR
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Bratislava 21. júla (TASR) - Policajti kriminálnej polície pátrajú po vodičovi, ktorý v pondelok (20. 7.) v čase o 18.45 h v oblasti vodného diela Čunovo zrazil 51-ročného cyklistu a z miesta nehody utiekol. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.

Podľa doposiaľ zistených informácií došlo k zrážke 51-ročného cyklistu s vodičom motorového vozidla. Ten po tom, ako došlo k zrážke, zrazenému cyklistovi neposkytol prvú pomoc a z miesta nehody ušiel. „Cyklista ťažkým zraneniam spôsobeným zrážkou s vozidlom na mieste podľahol,“ uviedla policajná hovorkyňa.

Polícia žiada verejnosť o pomoc v súvislosti s vyšetrovaním okolností dopravnej nehody. „Muž, po ktorom pátrame, by sa mohol pohybovať na celom území Slovenskej republiky,“ objasnila Šimková. Občania, ktorí majú akékoľvek informácie k jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, ich majú okamžite oznámiť polícii na telefónnom čísle 158.

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