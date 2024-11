NEPOZNÁTE HO? Páchateľ napadol v autobuse mladistvého chlapca

Šamorín 7. novembra (TASR) - Polícia vyšetruje okolnosti fyzického napadnutia mladistvého chlapca, ku ktorému prišlo v piatok 21. júna popoludní v autobuse na stanici v Šamoríne. Na verejnosť sa obrátila s prosbou o pomoc so stotožnením páchateľa. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



"Doposiaľ neznámy páchateľ v interiéri autobusu spoločnosti Arriva premávajúceho z mesta Bratislava do mesta Šamorín fyzicky napadol mladistvého chlapca. Páchateľ spôsobil poškodenému zranenia v oblasti tváre," spresnila polícia. Skutok sa stal 21. júna v čase medzi 13.40 až 13.50 h.



"Vo veci bolo začaté trestné stíhanie za prečin výtržníctva, za ktorý môže v zmysle zákona hroziť trest odňatia slobody až na tri roky," spresnili policajti. V súvislosti s vyšetrovaním tohto skutku sa obracajú na verejnosť so žiadosťou o stotožnenie páchateľa na fotografiách, ktoré trnavská krajská polícia zverejnila na sociálnej sieti.