NEPOZNÁTE HO? Pátrajú po mužovi, ktorý sa dopustil trestného činu
Došlo k nemu v stredu (13. 5.).
Autor TASR
Bratislava 14. mája (TASR) - Polícia vyšetruje okolnosti trestného činu v nákupnom centre na Einsteinovej ulici v Bratislave. Došlo k nemu v stredu (13. 5.). V tejto súvislosti pátra po mužovi. Verejnosť žiada o pomoc. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, kde zverejnila video páchateľa.
Žiada občanov, ktorí disponujú akýmikoľvek informáciami k totožnosti osoby, aby ju kontaktovali na čísle 158, prípadne cez súkromnú správu na sociálnej sieti polície.
