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Nepoznáte ho? Pátrajú po zlodejovi, vlámal sa do pivnice v Bratislave
K skutku došlo 18. marca okolo 18.30 h.
Autor TASR
Bratislava 12. júna (TASR) - Polícia pátra po zlodejovi, ktorý sa vlámal do pivnice na Michalskej ulici v Bratislave a odcudzil odtiaľ alkohol a hotovosť. K skutku došlo 18. marca okolo 18.30 h. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografie muža.
Občania, ktorí majú akékoľvek informácie o totožnosti osoby, súčasnému pohybu alebo pobytu, ich môžu oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti polície.
Občania, ktorí majú akékoľvek informácie o totožnosti osoby, súčasnému pohybu alebo pobytu, ich môžu oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti polície.