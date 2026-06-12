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Nepoznáte ho? Pátrajú po zlodejovi, vlámal sa do pivnice v Bratislave

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Policajná snímka. Foto: FB Polícia SR - Bratislavský kraj﻿

K skutku došlo 18. marca okolo 18.30 h.

Autor TASR
Bratislava 12. júna (TASR) - Polícia pátra po zlodejovi, ktorý sa vlámal do pivnice na Michalskej ulici v Bratislave a odcudzil odtiaľ alkohol a hotovosť. K skutku došlo 18. marca okolo 18.30 h. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografie muža.

Občania, ktorí majú akékoľvek informácie o totožnosti osoby, súčasnému pohybu alebo pobytu, ich môžu oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti polície.


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