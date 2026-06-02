Utorok 2. jún 2026
Nepoznáte ho? Policajti hľadajú muža, je podozrivý z krádeže

Snímka hľadanej osoby. Foto: FB Polícia SR - Trnavský kraj

Autor TASR
Senica 2. júna (TASR) - Senickí policajti pátrajú po Radovanovi Zvonárovi z Bosny a Hercegoviny, ktorý je podozrivý zo spáchania trestného činu krádeže. Keďže súčasný pobyt muža nie je známy, polícia sa obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc.

„Opis osoby ani oblečenia, v ktorom by sa mohol pohybovať, nie sú v súčasnosti k dispozícii,“ uviedla trnavská krajská polícia na sociálnej sieti.

Akékoľvek informácie o mieste, kde by sa mohol muž nachádzať, je možné oznámiť na telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek policajnom oddelení, ale aj formou súkromnej správy na profile trnavskej krajskej polície na sociálnej sieti.

