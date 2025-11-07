Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 7. november 2025Meniny má René
Nepoznáte ho? Polícia vyšetruje krádež bicykla v Pezinku

Policajná snímka. Foto: Polícia

Neznámy páchateľ ukradol bicykel značky Rondo, typ Ruut AL1, farby navy/black v piatok 12. septembra o 18.20 h.

Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Bratislavskí policajti vyšetrujú krádež bicykla v hodnote takmer 1500 eur. Ešte 12. septembra ho ukradol neznámy páchateľ. Polícia prosí verejnosť o pomoc pri pátraní po totožnosti muža na fotografiách, ktoré zverejnila na sociálnej sieti.

Neznámy páchateľ ukradol bicykel značky Rondo, typ Ruut AL1, farby navy/black v piatok 12. septembra o 18.20 h. „V tejto súvislosti pátrame po totožnosti osoby na priložených fotografiách a vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti osoby, k jej súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám to oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície,“ napísali bratislavskí krajskí policajti.

