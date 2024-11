Nepoznáte ho? Polícia žiada o pomoc

KTO POROZNÁŠAL FALOŠNÉ ROZHODNUTIA?

TO BY NÁM VEDELA POVEDAŤ OSOBA NA FOTKÁCH





Bratislava 3. novembra (TASR) - Bratislavská polícia žiada verejnosť o pomoc pri objasnení trestného činu podvodu spáchaného v štádiu pokusu. Informuje o tom na sociálnej sieti. Osoba na fotografii, po ktorej totožnosti pátra, by mohla objasniť tento incident.priblížila polícia. V prípade úhrady poplatkov by sa podľa nej obohatil o najmenej 1367 eur.Polícia vyzvala občanov na oznámenie akýchkoľvek poznatkov, ktoré by viedli k zisteniu totožnosti osoby na fotkách. Urobiť tak môžu na čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou správy na ich sociálnej sieti.