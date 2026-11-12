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NEPOZNÁTE HO? Polícia žiada verejnosť o pomoc pri stotožnení muža
Muž na fotografii sa dlhodobo zdržuje v jednom z humanitárnych zariadení na území Rakúska, komunikuje po slovensky, avšak nevie uviesť svoju totožnosť.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Bratislavskí policajti sa obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri identifikácii muža, ktorý nevie uviesť svoju totožnosť. Fotografiu osoby zverejnila polícia na sociálnej sieti.
„Muž na fotografii sa dlhodobo zdržuje v jednom z humanitárnych zariadení na území Rakúska, komunikuje po slovensky, avšak nevie uviesť svoju totožnosť,“ vysvetlil dôvod žiadosti o pomoc hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Michal Szeiff.
Akékoľvek informácie k totožnosti muža možno oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na FB profile polície.
„Muž na fotografii sa dlhodobo zdržuje v jednom z humanitárnych zariadení na území Rakúska, komunikuje po slovensky, avšak nevie uviesť svoju totožnosť,“ vysvetlil dôvod žiadosti o pomoc hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Michal Szeiff.
Akékoľvek informácie k totožnosti muža možno oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na FB profile polície.