NEPOZNÁTE HO? Vyšetrujú krádež v bratislavskej Vrakuni
Polícia pátra po totožnosti jednej osoby a verejnosť v tejto súvislosti žiada o pomoc.
Autor TASR
Bratislava 7. októbra (TASR) - Bratislavská krajská polícia vyšetruje minulotýždňovú krádež v reštauračnej prevádzke vo Vrakuni. Pátra po totožnosti jednej osoby a verejnosť v tejto súvislosti žiada o pomoc. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek.
„Neznámy páchateľ 1. októbra 2025 v čase okolo 3.30 h na jednej z reštauračných prevádzok na Dvojkrížnej ulici v Bratislave rozbil sklenú výplň terasových dverí, vošiel do priestorov prevádzky, odkiaľ následne odcudzil mobilný telefón a fľaše s alkoholom,“ priblížil.
Polícia preto ľudí vyzvala, aby v prípade, ak majú informácie o osobe, ktorej fotografie zverejnila na sociálnej sieti, ju kontaktovali.
