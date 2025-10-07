Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEPOZNÁTE HO? Vyšetrujú krádež v bratislavskej Vrakuni

Policajná fotka. Foto: Facebook Polícia SR - Bratislavský kraj

Polícia pátra po totožnosti jednej osoby a verejnosť v tejto súvislosti žiada o pomoc.

Autor TASR
Bratislava 7. októbra (TASR) - Bratislavská krajská polícia vyšetruje minulotýždňovú krádež v reštauračnej prevádzke vo Vrakuni. Pátra po totožnosti jednej osoby a verejnosť v tejto súvislosti žiada o pomoc. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek.

„Neznámy páchateľ 1. októbra 2025 v čase okolo 3.30 h na jednej z reštauračných prevádzok na Dvojkrížnej ulici v Bratislave rozbil sklenú výplň terasových dverí, vošiel do priestorov prevádzky, odkiaľ následne odcudzil mobilný telefón a fľaše s alkoholom,“ priblížil.

Polícia preto ľudí vyzvala, aby v prípade, ak majú informácie o osobe, ktorej fotografie zverejnila na sociálnej sieti, ju kontaktovali.

