NEPOZNÁTE HO? Žiadajú o pomoc pri stotožnení zlodeja

Vysoké Tatry 25. februára (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri stotožnení zlodeja, ktorý ešte koncom januára kradol v Tatranskej Polianke vo Vysokých Tatrách. Prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová informovala, že ku krádeži došlo 29. januára v jednom z tamojších ubytovacích zariadení.



"Doposiaľ neznámy páchateľ neoprávnene vošiel do jednej z izieb, v skrini našiel peňaženku, z ktorej vzal finančnú hotovosť 770 eur. Potom z izby odišiel preč," uviedla hovorkyňa.



Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Vysoké Tatry v prípade vedie trestné stíhanie pre trestný čin porušovanie domovej slobody a pre trestný čin krádeže. Polícia v uvedenom prípade žiada občanov, ak by spoznali osoby na fotografiách, aby to oznámili na najbližšom oddelení Policajného zboru alebo na známom telefónnom čísle 158. "Informácie môžu občania poskytnúť aj prostredníctvom našej stránky na sociálnej sieti," dodala Ligdayová.