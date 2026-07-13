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Nepoznáte ich? Polícia pátra po mužovi a žene, vlámali do vinárne

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

V súvislosti s objasňovaním okolnosti trestného činu krádeže sa policajti obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri stotožnení osôb.

Autor TASR
Bratislava 13. júla (TASR) - Polícia pátra po dvoch osobách - mužovi a žene, ktorí sa v stredu (8. 7.) vlámali do vinárne na Židovskej ulici v Bratislave. Následne odcudzili odtiaľ hotovosť. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, kde zverejnila video s neznámymi páchateľmi.

„Podľa doterajších informácií dvaja neznámi páchatelia poškodili zámok vchodových dverí do jednej z vinární a vošli do jej vnútorných priestorov. Tam odcudzili finančnú hotovosť vo výške 384 eur. Celková škoda, ktorá bola týmto konaním spôsobená, bola vo výške 496 eur,“ uviedla polícia.

V súvislosti s objasňovaním okolnosti trestného činu krádeže sa policajti obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri stotožnení osôb. Dodali, že akékoľvek informácie o mužovi a žene možno oznámiť na čísle 158 alebo prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti.

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