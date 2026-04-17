NEPOZNÁTE ICH? Popísali interiér obchodného centra v Bratislave
Bratislavská krajská polícia po osobách pátra a v tejto súvislosti žiada o pomoc verejnosť.
Autor TASR
Bratislava 17. apríla (TASR) - Neznámi páchatelia popísali interiér obchodného centra na Kamennom námestí v Bratislave. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že po osobách pátra a v tejto súvislosti žiada o pomoc verejnosť. Zverejnila aj video.
„Policajti prvého bratislavského okresu vyšetrujú okolnosti prečinu poškodzovania cudzej veci, spáchaného formou spolupáchateľstva, ktorého sa dopustili doposiaľ neznámi páchatelia tým, že v Bratislave na Kamennom námestí popísali viacerými nápismi XP a HP interiér tamojšieho obchodného centra, ktoré je vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku,“ uviedla polícia.
Občanov, ktorí majú informácie k totožnosti osôb na videu, k súčasnému pohybu alebo pobytu, vyzýva, aby ich oznámili na čísle 158, osobne na policajnom oddelení, prípadne cez súkromnú správu na sociálnej sieti polície.
„Policajti prvého bratislavského okresu vyšetrujú okolnosti prečinu poškodzovania cudzej veci, spáchaného formou spolupáchateľstva, ktorého sa dopustili doposiaľ neznámi páchatelia tým, že v Bratislave na Kamennom námestí popísali viacerými nápismi XP a HP interiér tamojšieho obchodného centra, ktoré je vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku,“ uviedla polícia.
Občanov, ktorí majú informácie k totožnosti osôb na videu, k súčasnému pohybu alebo pobytu, vyzýva, aby ich oznámili na čísle 158, osobne na policajnom oddelení, prípadne cez súkromnú správu na sociálnej sieti polície.