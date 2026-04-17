NEPOZNÁTE ICH? Popísali interiér obchodného centra v Bratislave

Na snímke sprejer. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Bratislavská krajská polícia po osobách pátra a v tejto súvislosti žiada o pomoc verejnosť.

Bratislava 17. apríla (TASR) - Neznámi páchatelia popísali interiér obchodného centra na Kamennom námestí v Bratislave. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že po osobách pátra a v tejto súvislosti žiada o pomoc verejnosť. Zverejnila aj video.

„Policajti prvého bratislavského okresu vyšetrujú okolnosti prečinu poškodzovania cudzej veci, spáchaného formou spolupáchateľstva, ktorého sa dopustili doposiaľ neznámi páchatelia tým, že v Bratislave na Kamennom námestí popísali viacerými nápismi XP a HP interiér tamojšieho obchodného centra, ktoré je vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku,“ uviedla polícia.

Občanov, ktorí majú informácie k totožnosti osôb na videu, k súčasnému pohybu alebo pobytu, vyzýva, aby ich oznámili na čísle 158, osobne na policajnom oddelení, prípadne cez súkromnú správu na sociálnej sieti polície.


