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NEPREJAZDNÉ: Medzi Bratislavou a Rusovcami sa stala tragická nehoda
Keďže je cesta aktuálne neprejazdná, polícia vodičov vyzýva, aby na prejazd využili alternatívnu trasu, zvýšili svoju opatrnosť a rešpektovali pokyny polície.
Autor TASR
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Bratislava 29. augusta (TASR) - Bratislavskí policajti aktuálne riešia dopravnú nehodu, ku ktorej došlo krátko po 8.00 h na ceste prvej triedy z Bratislavy v smere do Rusoviec. Jedna osoba zraneniam podľahla. Úsek je momentálne neprejazdný. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Podľa doterajších informácií došlo z doposiaľ presne nezistených príčin k čelnej zrážke troch motorových vozidiel. „V dôsledku tejto zrážky utrpela jedna osoba zranenia, ktorým na mieste podľahla, jedna osoba utrpela ťažké zranenia a ďalšie osoby zranenia zatiaľ bližšie nezisteného rozsahu,“ priblížil Szeiff.
Keďže je cesta aktuálne neprejazdná, polícia vodičov vyzýva, aby na prejazd využili alternatívnu trasu, zvýšili svoju opatrnosť a rešpektovali pokyny polície.
Podľa doterajších informácií došlo z doposiaľ presne nezistených príčin k čelnej zrážke troch motorových vozidiel. „V dôsledku tejto zrážky utrpela jedna osoba zranenia, ktorým na mieste podľahla, jedna osoba utrpela ťažké zranenia a ďalšie osoby zranenia zatiaľ bližšie nezisteného rozsahu,“ priblížil Szeiff.
Keďže je cesta aktuálne neprejazdná, polícia vodičov vyzýva, aby na prejazd využili alternatívnu trasu, zvýšili svoju opatrnosť a rešpektovali pokyny polície.