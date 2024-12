NEPREJAZDNÉ: Úsek z Botanickej do Karlovej Vsi je uzavretý

Bratislava 1. decembra (TASR) - V Bratislave na Botanickej ulici, pri benzínovej pumpe, smerom do Karlovej Vsi je pre nehodu daný úsek uzavretý a neprejazdný. Zelená vlna STVR o tom informovala na svojom webe. Vodiči by si tiež mali dávať pozor na poľadovicu na horskom priechode (HP) Látky-Prašivá a Vrchslatina. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnosť.sk.



SSC rovnako upozorňuje aj na hmlu s dohľadnosťou do 50 až 100 metrov, ktorá sa vyskytuje najmä v severnej polovici Slovenska a na krajnom juhozápade. Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov sa nachádza v okolí Čadce.



Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú podľa SSC zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký.



Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký, miestami mokrý. "Na cestách v okolí Vysokých Tatier, rovnako aj na II/584 Srdiečko - Bystrá, II/578 Skalka - Kremnica a na cestách III. triedy v obvode Trstená sa miestami nachádza kašovitý alebo utlačený sneh hrubý dva až tri centimetre," spresnila SSC.



HP sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý. Na HP Huty je miestami kašovitý sneh hrubý jeden centimeter.