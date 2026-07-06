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NEPREJDETE: Na D2 za Kútmi sa zrazilo viacero vozidiel
Úsek je možné obísť po starej ceste cez Sekule, Veľké Leváre a Malacky.
Autor TASR
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Bratislava 6. júla (TASR) - Na diaľnici D2 za Kútmi smerom na Bratislavu, na kilometri 17,5, sa zrazilo niekoľko vozidiel. Úsek je aktuálne neprejazdný. Informuje o tom Zelená vlna STVR.
Úsek je možné obísť po starej ceste cez Sekule, Veľké Leváre a Malacky.
Úsek je možné obísť po starej ceste cez Sekule, Veľké Leváre a Malacky.