< sekcia Regióny
NEPREJDETE: Po nehode uzavreli cestu pri Krásnohorskom Podhradí
K dopravnej nehode došlo v úseku medzi Rožňavou a Krásnohorským Podhradím, jedno z áut skončilo po zrážke v priekope.
Autor TASR
Krásnohorské Podhradie 5. decembra (TASR) - Na ceste I/16 pri Krásnohorskom Podhradí v okrese Rožňava došlo v piatok popoludní k čelnej zrážke dvoch osobných áut. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, cesta je neprejazdná. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach.
K dopravnej nehode došlo v úseku medzi Rožňavou a Krásnohorským Podhradím, jedno z áut skončilo po zrážke v priekope. „Vo vozidlách sa nachádzali traja dospelí a dve deti. Všetkých účastníkov si do svojej starostlivosti prevzali príslušníci záchranných zložiek,“ priblížila polícia.
Cesta I/16 je v dôsledku nehody v oboch smeroch neprejazdná, na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Vodiči môžu úsek obísť cez Krásnohorskú Dlhú Lúku.
K dopravnej nehode došlo v úseku medzi Rožňavou a Krásnohorským Podhradím, jedno z áut skončilo po zrážke v priekope. „Vo vozidlách sa nachádzali traja dospelí a dve deti. Všetkých účastníkov si do svojej starostlivosti prevzali príslušníci záchranných zložiek,“ priblížila polícia.
Cesta I/16 je v dôsledku nehody v oboch smeroch neprejazdná, na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Vodiči môžu úsek obísť cez Krásnohorskú Dlhú Lúku.