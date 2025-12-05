Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 5. december 2025Meniny má Oto
< sekcia Regióny

NEPREJDETE: Po nehode uzavreli cestu pri Krásnohorskom Podhradí

.
Policajná snímka z miesta nehody. Foto: Facebook Polícia SR - Košický kraj

K dopravnej nehode došlo v úseku medzi Rožňavou a Krásnohorským Podhradím, jedno z áut skončilo po zrážke v priekope.

Autor TASR
Krásnohorské Podhradie 5. decembra (TASR) - Na ceste I/16 pri Krásnohorskom Podhradí v okrese Rožňava došlo v piatok popoludní k čelnej zrážke dvoch osobných áut. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, cesta je neprejazdná. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach.

K dopravnej nehode došlo v úseku medzi Rožňavou a Krásnohorským Podhradím, jedno z áut skončilo po zrážke v priekope. „Vo vozidlách sa nachádzali traja dospelí a dve deti. Všetkých účastníkov si do svojej starostlivosti prevzali príslušníci záchranných zložiek,“ priblížila polícia.

Cesta I/16 je v dôsledku nehody v oboch smeroch neprejazdná, na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Vodiči môžu úsek obísť cez Krásnohorskú Dlhú Lúku.
.

Neprehliadnite

OBRAZOM: Pápež Lev XIV. prijal na audiencii prezidenta SR

Pápež Pellegrinimu povedal, že by chcel v dohľadnej dobe navštíviť SR

Zomrel český výtvarník Pištěk, ktorý získal Oscara

Tomáš: Po 20 rokoch odstraňujeme diskrimináciu rodičov pri dôchodkoch