Nepriaznivé počasie okresalo program podujatia Na Kvetnú nedzelu
Autor TASR
Trnava 29. marca (TASR) - Nepriaznivé počasie okresalo program nedeľného podujatia Na Kvetnú nedzelu v centre Trnavy. Remeselný trh, detské aktivity ani divadelné predstavenie sa neuskutočnia. Informovalo o tom mestské kultúrne stredisko Zaži v Trnave.
Upravený program však naďalej počíta o 15.00 h so sprievodom centrom mesta a aj s vystúpeniami folklórnych súborov Trnavček, Drienka, Trnafčan a Atomáčik.
Hlavná ulica sa prezliekla do jarných farieb už v predstihu. Na veľkonočnom zdobení korza sa každoročne podieľajú deti z materských a základných škôl.
