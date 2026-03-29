Nedela 29. marec 2026
Nepriaznivé počasie okresalo program podujatia Na Kvetnú nedzelu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Trnava 29. marca (TASR) - Nepriaznivé počasie okresalo program nedeľného podujatia Na Kvetnú nedzelu v centre Trnavy. Remeselný trh, detské aktivity ani divadelné predstavenie sa neuskutočnia. Informovalo o tom mestské kultúrne stredisko Zaži v Trnave.

Upravený program však naďalej počíta o 15.00 h so sprievodom centrom mesta a aj s vystúpeniami folklórnych súborov Trnavček, Drienka, Trnafčan a Atomáčik.

Hlavná ulica sa prezliekla do jarných farieb už v predstihu. Na veľkonočnom zdobení korza sa každoročne podieľajú deti z materských a základných škôl.
Neprehliadnite

ZAČÍNA SA LETNÝ ČAS: Nezabudnite si v nedeľu posunúť hodinky

ŠUTAJ EŠTOK: Sme obeťou politického vydierania prezidenta Zelenského

VÝBUCHY V PRAHE: Na Ruský dom dopadli zápalné fľaše

OBRAZOM: Dvojnásobný prezident Slovenskej republiky oslavuje 85 rokov