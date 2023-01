DÁVAJTE SI POZOR: Nepriaznivé počasie na Slovensku komplikuje dopravu

Sneženie v Banskej Bystrici skomplikovalo dopravu, problémy robia ťažký sneh a stromy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Poprad 17. januára (TASR) - Sneženie pod Tatrami značne komplikuje situáciu vodičom. V Poprade a okolí sa vyskytuje poľadovica. Množstvo snehu sťažuje situáciu na cestách v okolí Kežmarku, Spišského Bystrého a Spišskej Magury. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.," uvádza polícia.V obci Kravany smerom do Spišského Bystrého dostal vodič osobného auta šmyk na neupravenej ceste. V dôsledku toho došlo k stretu s autobusom prímestskej dopravy. Obe vozidlá skončili v priekope. Udalosť sa obišla bez zranení. Na mieste je rovnako policajná hliadka.V súvislosti s počasím polícia apeluje na vodičov, aby zvážili nevyhnutnosť cestovania v tejto oblasti. Pokiaľ však cestu nemôžu z akéhokoľvek dôvodu odložiť na neskôr, nech zvýšia opatrnosť a obozretnosť na ceste. Pri samotnej jazde je potrebné brať do úvahy, že vozovka pokrytá snehom a v najhoršom prípade ľadom má podstatne dlhšiu brzdnú dráhu. Je preto potrebné nechať si odstup od auta pred nimi. So snehom sa spája aj nebezpečenstvo vzniku koľají. Ak sa v nich vodič ocitne, je podľa polície potrebné pamätať, že pri ich prechádzaní môže ľahko dostať šmyk, a preto nech sa radšej drží v ich stope.," radí polícia.Rovnako je potrebné pri snehovej pokrývke jazdiť do kopca pomaly a plynule. Ak vozidlo zostane stáť, vtedy môžu pomôcť snehové reťaze alebo zísť späť na rovinu a skúsiť to znova.Intenzívne husté sneženie v Banskobystrickom a Breznianskom okrese skomplikovalo v utorok skoro ráno dopravu nielen v mestách, ale najmä na horských priechodoch. Donovaly sú aktuálne uzavreté pre všetku dopravu, Šturec zatiaľ iba pre vozidlá nad desať metrov a o 9.30 h cestári zatvorili pre kamióny aj Čertovicu. Pre TASR to konštatoval Ondrej Mikula, dispečer Banskobystrickej regionálnej správy ciest (BBRSC), závod Banská Bystrica.Podľa Mikulu sú všetky ich vozidlá v teréne. Na horských priechodoch je zhruba desať odhŕňačov a sypačov, ktoré sa doteraz nezastavili. Situácia sa začala komplikovať už okolo 4. hodiny, v súčasnosti sa upokojuje. Cestári počítajú s tým, že popoludní by priechody mohli byť prejazdné pre všetku dopravu. Problémy im robí ťažký sneh, na Donovaloch ho napadlo okolo 15 centimetrov, a polámané stromy, ktoré musia píliť.