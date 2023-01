Nepriaznivé počasie sa podpísalo pod viaceré výjazdy hasičov

Poprad 19. januára (TASR) - Silné sneženie a miestami aj vietor spôsobujú vo štvrtok popoludní v okrese Poprad problémy na cestách. Nepriaznivé poveternostné podmienky sa podpísali aj pod zvýšený počet výjazdov hasičov v Prešovskom kraji. Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove TASR potvrdil, že zhruba od poludnia mali už 12 výjazdov.



"Išlo o výjazdy v okresoch Poprad, Prešov, Humenné, Stará Ľubovňa a Kežmarok. Väčšina sa týkala popadaných stromov, resp. prekážok na cestách. Mali sme aj dve nehody autobusov, v jednom prípade sa zrazil autobus a dodávka v blízkosti Štrbského Plesa a v druhom zišiel autobus z cesty pri obci Batizovce, okres Poprad," priblížil operačný dôstojník. Dodal, že všetky udalosti sa zaobišli bez zranení, najviac ich bolo v tatranskom a podtatranskom regióne.



Riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marcel Polomský uviedol, že všetky cesty sú zatiaľ zjazdné, výnimkou je cesta medzi Liptovskou Tepličkou a Vikartovcami. "Tam narazilo auto do nášho sypača, takže je to tam neprejazdné. Inak by sa nám darilo situáciu udržať stabilnú, problémy nám však robia najmä nezodpovední vodiči, ktorí sa ponáhľajú a potom nám vytvárajú prekážku na cestách," skonštatoval Polomský. Dodal, že v teréne sú všetky dostupné mechanizmy, ktoré sa snažia cesty upraviť. Apeloval na vodičov, aby spomalili a zbytočne neriskovali.