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Nepriaznivé počasie v Prešovskom kraji: Hasiči mali desať výjazdov
Celkom zasahovalo 40 príslušníkov HaZZ.
Autor TASR
Prešov 30. júna (TASR) - Hasiči spolu s dobrovoľnými hasičmi v Prešovskom kraji zasahovali od pondelka (29. 6.) od 6.00 h do utorka 6.00 h v súvislosti s počasím desaťkrát. Išlo najmä o odstraňovanie popadaných a naklonených stromov, ako aj o technickú pomoc pri strhnutých strechách. Najviac postihnutou oblasťou bolo mesto Lipany a jeho okolie. Pre TASR to uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Prešove.
„Príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Prešove z hasičských staníc v Sabinove a v Lipanoch) zasahovali deväťkrát,“ uviedol operačný dôstojník s tým, že hasiči zo Starej Ľubovne mali jeden výjazd. Rovnako po jednom výjazde mali členovia dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí Lipany, Torysa, Rožkovany, Šarišské Dravce, Krivany, Miľpoš a Hniezdne.
Ako priblížil operačný dôstojník, išlo o odstraňovanie popadaných stromov z cestných komunikácií a zo zaparkovaných vozidiel, naklonených stromov, ktoré ohrozovali premávku a o technickú pomoc pri strhnutých strechách.
„Celkom zasahovalo 40 príslušníkov HaZZ a bolo nasadených 13 kusov hasičskej techniky, 35 členov dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí a bolo nasadených osem kusov hasičskej techniky,“ doplnil operačný dôstojník s tým, že najviac postihnutou oblasťou bolo mesto Lipany a okolie.
„Príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Prešove z hasičských staníc v Sabinove a v Lipanoch) zasahovali deväťkrát,“ uviedol operačný dôstojník s tým, že hasiči zo Starej Ľubovne mali jeden výjazd. Rovnako po jednom výjazde mali členovia dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí Lipany, Torysa, Rožkovany, Šarišské Dravce, Krivany, Miľpoš a Hniezdne.
Ako priblížil operačný dôstojník, išlo o odstraňovanie popadaných stromov z cestných komunikácií a zo zaparkovaných vozidiel, naklonených stromov, ktoré ohrozovali premávku a o technickú pomoc pri strhnutých strechách.
„Celkom zasahovalo 40 príslušníkov HaZZ a bolo nasadených 13 kusov hasičskej techniky, 35 členov dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí a bolo nasadených osem kusov hasičskej techniky,“ doplnil operačný dôstojník s tým, že najviac postihnutou oblasťou bolo mesto Lipany a okolie.