< sekcia Regióny
NEPRÍČETNÝ VODIČ: Pod vplyvom alkoholu a drog spôsobil nehodu a požiar
Hovorca doplnil, že pri nehode nedošlo k zraneniu iných osôb. Apeloval na vodičov, aby si za volant nesadali pod vplyvom alkoholu či drog a boli na cestách ohľaduplní.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 7. júna (TASR) - Bratislavskí policajti vyšetrujú dopravnú nehodu 32-ročného vodiča, ktorý v noci zo soboty (6. 6.) na nedeľu vo vysokej rýchlosti zišiel z cesty a narazil do stĺpa verejného osvetlenia. Jeho auto po náraze začalo horieť. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
„Na miesto privolaní príslušníci Hasičského a záchranného zboru požiar uhasili. Policajti muža podrobili vykonaniu dychovej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu. Tou bola nameraná hodnota 0,91 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje 1,9 promile. Keďže vodič utrpel v dôsledku nehody viaceré zranenia, bol prevezený do jednej z nemocníc,“ uviedol Szeiff s tým, že v nemocnici zistili, že muž bol pod vplyvom aj omamných a psychotropných látok.
Hovorca doplnil, že pri nehode nedošlo k zraneniu iných osôb. Apeloval na vodičov, aby si za volant nesadali pod vplyvom alkoholu či drog a boli na cestách ohľaduplní.
„Na miesto privolaní príslušníci Hasičského a záchranného zboru požiar uhasili. Policajti muža podrobili vykonaniu dychovej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu. Tou bola nameraná hodnota 0,91 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje 1,9 promile. Keďže vodič utrpel v dôsledku nehody viaceré zranenia, bol prevezený do jednej z nemocníc,“ uviedol Szeiff s tým, že v nemocnici zistili, že muž bol pod vplyvom aj omamných a psychotropných látok.
Hovorca doplnil, že pri nehode nedošlo k zraneniu iných osôb. Apeloval na vodičov, aby si za volant nesadali pod vplyvom alkoholu či drog a boli na cestách ohľaduplní.